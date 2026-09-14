Portada Covunco: a orillas del arroyo, la tradición se hizo fiesta.

La Agrupación Gaucha Nehuen Ñuke Mapu celebró su 9° edición a la vera del histórico puente de piedra de la ruta 40. Una fiesta a pulmón cargada de entusiasmo.

Hay fiestas que no buscan multitudes, sino raíces. Que no necesitan grandes escenarios para ser grandes. Así es la fiesta tradicional Nehuen Ñuke Mapu - Fuerza de la Madre Tierra en mapudungun - que el pasado fin de semana volvió a latir en Portada Covunco , a orillas del arroyo del mismo nombre y al pie del histórico puente de piedra de la vieja ruta 40 .

Un lugar de extrema belleza, entre Los Alazanes y el viento de la estepa de Mariano Moreno, donde la comunidad Millaqueo y la Agrupación Gaucha sostienen hace 9 años un encuentro que es pura identidad. A pesar de un sábado a pleno sol, pero con temperaturas cercanas a los 0 grados y un domingo igual de crudo, la gente se quedó. Hizo su fueguito, tiró la carne a la cruz, compartió el mate y el asado en familia. Porque esta fiesta es eso: resistencia cultural .

Matías Aravena , titular de la comisión organizadora, fue el anfitrión a caballo durante toda la jornada. En su mensaje destacó el valor de reivindicar las costumbres y perpetuarlas para las nuevas generaciones.

Señaló que Nehuen Ñuke Mapu se hace completamente a pulmón, gracias al trabajo de las familias de Portada Covunco, Aguada del Chacay y parajes vecinos, y que el objetivo es posicionarse dentro del calendario oficial de fiestas provinciales. El dato no es menor: aunque es una organización chica, responde con la responsabilidad de las grandes fiestas, con seguridad y sanidad garantizadas, demostrando un enorme compromiso con la comunidad.

Una fiesta con raíces culturales

El momento más emotivo fue el izamiento de las banderas argentina y mapuche Wenufoye, a cargo del Lonco de la comunidad Millaqueo, Blas Ortiz. Allí pidió que la fiesta transcurriera por carriles normales, con respeto y educación, dejando de lado cualquier diferencia personal, para disfrutar de la naturaleza junto al arroyo y fortalecer las raíces culturales de toda la provincia del Neuquén.

A su lado estuvo el diputado provincial Gabriel Álamo, quien se comprometió a dos gestiones clave: impulsar la declaración de Interés Legislativo para la 10° Edición de 2027 y agilizar los trámites de electrificación para cuatro familias de la comunidad que aún no cuentan con el servicio.

Si algo marcó esta 9° edición fue la fuerte presencia de niños y jóvenes. No solo con vestimenta gaucha completa, sino participando activamente en la largada del gallo y del chancho, en la pialada de yeguarizos y con su propio lazo en el corral. Eso marca que hay continuidad.

La jornada del sábado cerró con una gran bailanta campera con grupos musicales de la región, que hizo bailar a todos a pesar del frío. El encuentro dio el puntapié inicial a la temporada de festejos populares del interior neuquino, que este fin de semana debía continuar en Bajada del Agrio, pero debió suspenderse para el primer fin de semana de octubre por cuestiones climáticas.

Los resultados que dejó la fiesta

La 9° edición dejó campeones en todas sus disciplinas. El sábado, en la Largada del Gallo y del Chancho se impuso Mateo Ceballos, mientras que en Carrera de Tambores "Caballo de Trabajo" ganó Cristian Espinoza de Mariano Moreno y en la Mixta lo hizo Estefanía Huenupay de Carro Quebrado. En el Doble 8 el primer puesto fue para Carlos Mercau de Centenario, en Pialada de Yeguarizos para el equipo de Rubén Romero y en Jineteada Clina para Damián Urbina.

El domingo, el gran ganador de la Carrera de Tambores fue Diego Espinoza y en la esperada Jineteada Basto con Encimera el primer lugar quedó para Ezequiel Espíndola, seguido por Nicolás Salazar y Alan Gutiérrez.

Portada Covunco demostró una vez más que tiene mucho para dar. Una fiesta chica en tamaño, enorme en identidad neuquina.