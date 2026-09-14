El Ruca Che ya está listo para la Copa Davis y Rolando Figueroa lo celebró jugando en la nueva cancha

El gobernador supervisó la finalización de las obras de modernización y dio la bienvenida al equipo argentino en la previa del cruce ante Turquía.

La provincia de Neuquén vivirá este fin de semana un acontecimiento deportivo sin precedentes con el histórico debut de la capital como sede oficial de la Copa Davis .

De cara al cruce entre los selectivos de Argentina y Turquía , programado para los días 19 y 20 de septiembre , el gobernador Rolando Figueroa encabezó este lunes por la tarde una recorrida de supervisión por las obras completamente finalizadas en el mítico estadio Ruca Che.

La enorme expectativa de la comunidad quedó demostrada al momento de salir a la venta los tickets, los cuales se agotaron de forma total en tan solo 30 minutos .

Durante la visita al remodelado recinto, el mandatario provincial comprobó el acabado de las instalaciones y protagonizó un distendido momento deportivo. Vistiendo camisa y pantalón de vestir, Figueroa ingresó al campo sintético, empuñó una raqueta de tenis y realizó varios tiros de exhibición sobre la flamante pista azul del estadio.

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Posteriormente, presenció las prácticas de los tenistas Francisco Cerúndolo y Mariano Navone, y conversó con el capitán argentino Guillermo Frana junto a los jugadores Thiago Tirante, Guido Andreozzi y Andrés Molteni, quienes ya se encuentran instalados en la ciudad.

“Ya está todo listo para recibir este fin de semana a la Copa Davis en Neuquén. Casi 3 mil personas acompañarán en cada partido al equipo nacional en el histórico debut de Neuquén como sede”, remarcó el gobernador. Asimismo, Figueroa ratificó que la gestión provincial impulsa políticas de Estado centradas en la promoción del deporte y la proyección turística internacional, destacando el aporte de proveedores locales, operadoras y la Municipalidad de Neuquén.

En esa misma línea, ponderó el criterio de equidad aplicado al expendio de localidades: “No se regaló ni una sola entrada. Eso creo que es importante para brindarle a la gente justicia, en cuanto a quiénes pueden disfrutar este espectáculo de nivel internacional”.

Por su parte, la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, expresó su entusiasmo al calificar como “una alegría tremenda y una emoción ver cómo quedó el Ruca Che”, subrayando el orgullo de recibir al certamen en la provincia y el fuerte impacto económico que genera en el comercio y la hotelería local. La funcionaria integró la comitiva oficial junto a la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, y al vicepresidente de Ecydense, Federico Bolan.

Las obras

Las obras integrales ejecutadas en el Ruca Che permitieron una modernización completa para albergar a cerca de 3.000 espectadores en óptimas condiciones. Las tareas incluyeron el reemplazo total del piso deportivo, la renovación de 850 metros cuadrados de cerámicos, el acondicionamiento de techos contra filtraciones y la reforma de los 16 baños, vestuarios, guardarropas y la Sala VIP “Oscar ‘Loco’ Ibáñez”.

Además, se unificaron las butacas, se actualizó el sistema eléctrico y de iluminación, y se realizaron mejoras exteriores en parquización, estacionamiento, veredas sobre calle Antártida Argentina y accesos exclusivos para ambulancias.

El entrenamiento de la delegación argentina en el Ruca Che

La cuenta oficial de la Asociación Argentina de tenis publicó un video de unos segundos en X que muestra a los tenistas Mariano Navone y Francisco Cerúndolo entrenando en el renovado estadio neuquino.