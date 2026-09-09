Cómo siguen las actividades del tenis neuquino antes de la Copa Davis

Quedan 10 días para la serie contra Turquía en el Ruca Che y el ambiente está movilizado.

Mientras Neuquén transita los días previos a la llegada de la Copa Davis , el tenis de la provincia mantiene una agenda cargada de propuestas de capacitación y competencia. Después de una jornada de biomecánica que reunió a más de 100 personas, esta semana continuará con clínicas para distintas categorías y tendrá como actividad central el 5° Regional AAT , que se disputará en dos clubes de la capital.

El último sábado, el Museo Nacional de Bellas Artes fue escenario de una capacitación sobre biomecánica aplicada al deporte. La actividad estuvo a cargo de Daria Kopsic , extenista argentina con participación en Roland Garros, Wimbledon y el US Open, y actualmente vinculada al estudio de la biomecánica del tenis.

La propuesta, organizada por la Federación Neuquina de Tenis , se extendió durante tres horas y convocó a entrenadores, preparadores físicos, kinesiólogos, jugadores y aficionados. Entre los principales conceptos desarrollados estuvo la necesidad de adaptar la enseñanza a las características de cada deportista y evitar la aplicación de un único modelo técnico.

“Hay que respetar al individuo desde su contextura y no enseñar como si fuéramos robots y todos iguales”, remarcó Kopsic durante la exposición.

Cómo siguen las actividades

La agenda continuará este miércoles con dos actividades destinadas al tenis formativo. En el Complejo Recreativo Mutual BPN se desarrollará el JTI Camp, destinado a las categorías Sub 8, Sub 10 y Sub 12. En simultáneo, el Club Santafesino recibirá una jornada de entrenamiento de dobles denominada “Jugar en Equipo”, para jugadores Sub 14 y Sub 16.

Las propuestas contarán con la participación de Mariano Hood, extenista argentino, además de Gonzalo Presson, Luciana Sarmenti y Valeria Mac Loughlin. El jueves, en tanto, el Club Alemán será sede de una Clínica de Dobles orientada a jugadores seniors, con eje en aspectos tácticos.

Pero la actividad no terminará allí. Entre el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre, Neuquén capital recibirá el 5° Regional AAT, una competencia correspondiente al Circuito Argentino para Menores organizado por la Asociación Argentina de Tenis.

El certamen se distribuirá entre Club El Biguá y Club Santafesino y tendrá participación en categorías que van desde Sub 10 hasta Sub 18, tanto en la rama femenina como masculina. La organización prevé más de 180 partidos entre singles, dobles y segunda chance durante las tres jornadas.

El Regional representa además una instancia importante para los jugadores en formación, ya que los resultados permiten sumar puntos para el ranking y definir el acceso a futuros torneos nacionales.

Así, mientras se ultiman los detalles para la serie de Argentina contra Turquía por la Copa Davis, que tendrá lugar en Neuquén el 19 y 20 de septiembre, el calendario local mantiene su propio protagonismo con actividades destinadas tanto a la formación como a la competencia.

Así luce el Ruca Che, renovado para lo que viene. Claudio Espinoza

Equipos confirmados

Turquía oficializó el equipo que llegará a la provincia para medirse con Argentina. El capitán Erhan Oral dio a conocer el lunes los cinco tenistas que integrarán la delegación visitante.

La nómina está integrada por Mert Alkaya (300°), Yanki Erel (305°), Tuncay Duran (633°), Arda Azkara (212° en dobles) y Kaan Isik Kosaner (1774°).

Argentina ya estaba confirmado con los singlistas: Francisco Cerúndolo (25° del ranking mundial), quien acumula 11 participaciones coperas y atraviesa su mejor temporada, Thiago Tirante (42°), que escaló desde el puesto 106° al 42° en lo que va del año, el ascenso más significativo del tenis argentino en 2026; y Mariano Navone (48°), quien regresa al equipo tras lograr su primer título profesional en Bucarest y victorias ante rivales Top en canchas duras.

En dobles estarán Guido Andreozzi (15° en la especialidad), ganador del Masters 1000 de Indian Wells y finalista en Madrid este año, y Andrés Molteni (61°), con diez series disputadas con la camiseta nacional.