El contundente análisis de Franco Colapinto con el que palpitó el Gran Premio de España

El piloto de Alpine habló sobre lo ocurrido en Monza y reveló las expectativas que tiene para el GP que se disputará este fin de semana.

Será barajar y dar de nuevo para el piloto. Una chance más para el pilarense que sabe que ahora tiene un gran rendimiento en su monoplaza. En la previa al GP español , Colapinto analizó lo hecho en el circuito de Monza , el 'templo de la velocidad' y se refirió a las expectativas que tiene para la prueba que se desarrollará este fin de semana.

“Después de un tiempo para reflexionar sobre el fin de semana de carrera en Monza , creo que como equipo podemos estar orgullosos. El ritmo que mostramos fue fuerte en todas las sesiones y, aunque estoy frustrado con mi carrera, hicimos una gran recuperación para terminar en los puntos”, contó Franco sobre el rendimiento en la prueba anterior.

Por otra parte, habló sobre el siguiente GP: “Ahora vamos a Madrid por primera vez, lo cual es increíblemente emocionante. El circuito parece bastante único y requerirá un aprendizaje rápido para ponerse al día. Algunas curvas son bastante diferentes —el peralte de la curva 12 será divertido de conducir de verdad— y está claro que encontrar el ritmo será clave para un fin de semana exitoso”.

Para cerrar, expresó: “Yo solía vivir en Madrid, así que es una ciudad que conozco muy bien y tengo grandes recuerdos de mi tiempo aquí. Va a ser muy especial para mí correr en esta pista y, debo decir, la Fórmula 1 ha hecho un gran trabajo preparando el evento. Demostramos la última vez que nuestro paquete de mejoras tiene buen ritmo y aún tenemos más que aprender sobre él, por lo que nuestro objetivo en Madrid es aprovechar esto y terminar nuevamente en los puntos. ¡Vamos!”.

El cronograma para el GP de España

*Horarios de Argentina

VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE

Práctica libre 1: 8.30hs

Práctica libre 2: 12hs

SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE

Práctica libre 3: 7.30hs

Clasificación: 11hs

DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE

Carrera: 10hs

Flavio Briatore fue categórico al hablar sobre Colapinto tras el error en el GP de Italia

Franco Colapinto tuvo un manejo brillante durante gran parte del GP de Italia, en el mítico circuito de Monza, logrando reponerse de un error en el manejo cuando estaba tercero en la carrera, siendo perseguido por Max Verstappen. Esa falla en la conducción lo sacó de pista por un momento y retomó la prueba en el puesto 16° de la grilla.

Avanzó con un gran monoplaza que estuvo a la altura con las nuevas actualizaciones que demostraron darle un rendimiento insoslayable que prometía un poco más, y terminó noveno para sumar dos puntos valiosos. Franco reconoció el error de primer momento, al punto tal de romper llanto en conferencia de prensa. En torno a esa falla, uno de los principales interrogantes en el mundo de la Fórmula 1 era cómo sería la reacción del filoso Asesor Ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore.

Flavio Briatore fue categórico al hablar sobre Colapinto tras el error en el GP de Italia

Qué dijo Briatore tras el GP de Italia

Luego del manejo demostrado en pista, Briatore fue contundente al hablar sobre lo ocurrido en el fin de semana, poniendo como principal eje el rendimiento del piloto pilarense. "Ambos pilotos hicieron un trabajo fantástico durante todo el fin de semana. Fue fantástico que Pierre tuviera ayer su momento para disfrutarlo junto al equipo, y Franco hizo una carrera brillante para recuperarse y conseguir puntos valiosos para el equipo", salió a bancar Briatore tras el resultado.

"Este fin de semana ha sido positivo para el equipo, con algunos momentos destacados, como la pole position del sábado, y buenos puntos sumados para el equipo", dijo en su relato el asesor ejecutivo de Alpine y agregó: "Hemos reducido la diferencia con Racing Bulls en el campeonato y el rendimiento que hemos llevado al auto en las últimas carreras nos ha colocado en una posición más competitiva para luchar en pista".