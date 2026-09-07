Los millones de dólares que ganó Alpine por los puestos de Colapinto y Gasly en el GP de Italia

El noveno puesto de Colapinto, y el séptimo lugar de Gasly, le dieron a la escudería una suma importante de dinero. Cuánto dinero ingresó.

Sin embargo, con el error y todo, fue una gran jornada por el 9° suyo y el 7° puesto de su compañero Pierre Gasly , lo que generó una importante suma de puntos para el campeonato de constructores. Sin embargo, hubo otro aspecto donde se vivió como una victoria: la parte económica.

Es que por un lado, las seis unidades que cosechó Gasly con su carrera representan un ingreso de U$D8.795.460 , y, por su parte, Franco sumó U$D2.931.820 por el noveno lugar. Esto significa que, en total, obtuvieron U$D11.727.280 por los resultados conseguidos en Monza.

En cuanto a lo deportivo, Gasly alcanzó los 41 en todo el campeonato, mientras que Colapinto tiene 21 en haber. Por esta sumatoria, están ubicados en el puesto 10° y 12° respectivamente.

Tras la carrera en Monza, Colapinto rompió en llanto

Como nunca se lo vio. Franco Colapinto terminó el Gran Premio de Italia con una mezcla de emociones. El piloto argentino cerró su participación en Monza en el noveno puesto y sumó dos puntos, pero el resultado quedó lejos de lo que había imaginado después de protagonizar una carrera en la que llegó a ubicarse tercero.

El argentino había largado desde la séptima posición y rápidamente se metió en la pelea por los puestos de adelante. Sin embargo, cuando parecía tener una oportunidad inmejorable de conseguir un resultado histórico, un despiste lo hizo perder varias posiciones y lo obligó a remontar nuevamente.

Colapinto consiguió recuperarse durante la competencia y finalmente cruzó la bandera a cuadros dentro de la zona de puntos. Sin embargo, una vez terminada la carrera, la frustración pudo más. El piloto de Alpine no pudo contener las lágrimas mientras hablaba sobre lo sucedido y dejó en claro que sentía que había dejado escapar una posibilidad muy importante.

“Tenía una gran oportunidad y no la aproveché”, expresó el argentino, visiblemente afectado por el desenlace. La frase resumió el sentimiento de un piloto que había tenido ritmo para pelear por posiciones de privilegio, pero que terminó conformándose con un noveno lugar.

“Una carrera dura. Muy frustrante. Tenía una gran oportunidad y no la aproveché. Triste por eso. Una gran carrera y un grave error. Desaproveché una gran oportunidad para mí y para el equipo. Aprender de esto”, completó.

A pesar de la decepción, la actuación en Monza también dejó aspectos positivos. Colapinto logró mantenerse competitivo durante buena parte de la carrera, recuperó terreno después del error y consiguió sumar unidades importantes para Alpine.

La competencia italiana tuvo además un desenlace histórico con Kimi Antonelli, quien consiguió una espectacular victoria después de haber largado desde el 19° lugar. El italiano superó a su compañero George Russell en las vueltas finales y le dio a Mercedes un doblete en el mítico circuito.

Para Colapinto, en cambio, Monza dejó una sensación agridulce: los dos puntos obtenidos sirven para el campeonato, pero la oportunidad de pelear por un resultado mucho mayor quedó acompañada por lágrimas y autocrítica.