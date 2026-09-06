Memorable victoria de Antonelli y gran remontada de Colapinto para llegar a los puntos en Monza

La Fórmula 1 entregó una final tremenda en el Gran Premio de Italia, donde pasó de todo y el argentino fue protagonista.

Kimi Antonelli protagonizó una de las grandes remontadas de la temporada y se quedó con el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en Monza . El piloto de Mercedes largó desde el 19° puesto por una penalización vinculada al cambio de componentes de su unidad de potencia y, pese a partir prácticamente desde el fondo, consiguió alcanzar la victoria ante su público.

El italiano tuvo que avanzar posiciones en una carrera marcada por los incidentes y por la estrategia. La prueba tuvo un momento determinante en las primeras vueltas, cuando Charles Leclerc sufrió un fuerte accidente que obligó a neutralizar la competencia con bandera roja. El piloto de Ferrari salió ileso del impacto.

Tras la reanudación, Antonelli comenzó a recuperar terreno hasta instalarse en la pelea por los primeros lugares. En las vueltas finales protagonizó un intenso duelo con su compañero de Mercedes, George Russell . A falta de pocas vueltas consiguió acercarse y finalmente tomó el liderazgo para no soltarlo más.

Con este triunfo, Antonelli se convirtió en el primer piloto italiano en seis décadas en ganar el Gran Premio de Italia en Monza, un logro histórico frente a su público. Además, el resultado le permitió fortalecer su posición al frente del campeonato.

Max Verstappen completó el podio después de varios intentos y sobrepasos en los que fue protagonista. Lewis Hamilton tuvo una largada muy complicada, en la que perdió varios lugares, pero finalizó en un cuarto lugar que le dio buena cosecha.

Lejos de los primeros lugares, los McLaren de Piastri y Norris quedaron con ganas de más, mientras que Pierre Gasly, que había hecho la pole, no pudo sostener el ritmo y fue séptimo.

El argentino volvió a mostrar personalidad

Franco Colapinto también tuvo una destacada actuación. El argentino, que había partido séptimo y llegó a ser tercero tras el incidente de Leclerc, tuvo una carrera con altibajos.

Se despistó en el reinicio y llegó a caer hasta el 16° lugar durante la competencia, pero consiguió recuperarse y avanzar nuevamente en el clasificador.

El piloto de Alpine completó una gran remontada y cruzó la bandera a cuadros en el noveno puesto, por lo que volvió a sumar puntos importantes para el campeonato.

El resultado de Colapinto cobra todavía más valor por la forma en la que consiguió recuperarse después de quedar relegado. Así, Monza terminó entregando una jornada inolvidable: Antonelli celebró una victoria histórica en su casa y Colapinto cerró el domingo dentro del top 10.

¡FRANCO, DE VUELTA AL TOP 10! Colapinto pasó a Bearman y Bortoleto en la recta principal para meterse en zona de puntos.



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Clasificación final del Gran Premio de Italia 2026:

1 Kimi Antonelli – Mercedes

2 George Russell – Mercedes

3 Max Verstappen – Red Bull

4 Lewis Hamilton – Ferrari

5 Oscar Piastri – McLaren

6 Lando Norris – McLaren

7 Pierre Gasly – Alpine

8 Arvid Lindblad – Racing Bulls

9 Franco Colapinto – Alpine

10 Yuki Tsunoda - Red Bull

11 Gabriel Bortoleto (Audi)

12 Nico Hülkenberg (Audi)

13 Carlos Sainz (Williams)

14 Liam Lawson (Red Bull)

15 Oliver Bearman (Haas)

16 Esteban Ocon (Haas)

17 Alexander Albon (Williams)

18 Sergio Pérez (Cadillac)

19 Valtteri Bottas (Cadillac)

20 Lance Stroll (Aston Martin) — abandono

21 Fernando Alonso (Aston Martin) — abandono

22 Charles Leclerc (Ferrari) — abandono