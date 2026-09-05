Colapinto cerró décimo la última práctica libre en Monza y llega con buenas señales a la clasificación

El argentino fue top 10 en la última práctica libre del Gran Premio de Italia y sueña con llegar a la Q3 en la qualy.

Franco Colapinto completó una buena última práctica libre en el Gran Premio de Italia y llegará a la clasificación con señales positivas dentro de Alpine . El argentino terminó décimo en la tercera tanda del fin de semana en Monza, con un tiempo de 1:23.101 , y quedó a solo 203 milésimas de Pierre Gasly , su compañero de equipo.

La sesión dejó un dato importante para la escudería francesa: sus dos autos finalizaron dentro del top 10. Gasly fue noveno con 1:22.898 , mientras que Colapinto cerró inmediatamente detrás, en una práctica que sirvió como última referencia antes de la qualy de este sábado.

El más rápido de la tanda fue George Russell, que marcó 1:22.219 con Mercedes. Lewis Hamilton quedó segundo y Max Verstappen completó los tres primeros lugares. Kimi Antonelli, líder del campeonato, finalizó cuarto en una práctica que volvió a mostrar diferencias ajustadas en el “Templo de la Velocidad”.

Para Colapinto, el resultado tuvo valor porque confirmó parte de las buenas sensaciones que Alpine había mostrado desde el viernes. El argentino cuenta este fin de semana con ocho mejoras en su monoplaza y ya había tenido un arranque competitivo: fue noveno en la primera práctica libre y undécimo en la segunda.

Durante la FP3 también tuvo momentos destacados. En los primeros minutos, el piloto argentino llegó a ubicarse en los puestos de adelante e incluso lideró momentáneamente la sesión, antes de que los equipos empezaran a bajar los tiempos con mayor carga de ritmo y vueltas más rápidas.

Con el correr de la tanda, las referencias se ordenaron y Mercedes terminó marcando el camino. Aun así, Alpine sostuvo un rendimiento parejo, con Gasly y Colapinto muy cerca entre sí. Esa diferencia interna será una de las claves de la clasificación, porque el argentino buscará trasladar el buen ritmo de práctica a una vuelta decisiva.

Monza exige precisión absoluta. Sus largas rectas, las frenadas fuertes y la poca cantidad de curvas hacen que cualquier detalle pese en el tiempo final. Por eso, largar bien ubicado puede ser determinante para la carrera del domingo, sobre todo en un circuito donde la velocidad punta y la eficiencia aerodinámica tienen un rol central.

A qué hora y cómo ver la clasificación de Colapinto

La clasificación del Gran Premio de Italia se disputará este sábado desde las 11 de la mañana de Argentina en el Circuito Internacional de Monza. Allí se definirá la grilla de partida para la carrera del domingo, correspondiente a la decimotercera fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

La actividad podrá verse en vivo a través de Disney+ Premium, la plataforma digital de ESPN. Además, se podrá seguir el minuto a minuto online por TyC Sports.

Colapinto llega a la qualy después de un viernes de menor a mayor y una FP3 que lo dejó dentro de los diez mejores. Ahora, el objetivo será confirmar ese rendimiento en el momento más exigente del sábado y conseguir una buena posición de largada para la carrera en Monza.