El piloto de Alpine se despistó en el cierre de la prueba pero logró evitar un choque y culminó la segunda práctica. Cómo sigue el calendario del GP de Italia.

Franco Colapinto cayó algunos lugares en la FP2 pero logró superar a Gasly: los resultados

Franco Colapinto cerró la jornada de viernes con la segunda práctica libre en el autódromo de Monza, "El templo de la velocidad", para empezar a delinear la estrategia del fin de semana y considerar el impacto del nuevo paquete de mejoras que trajo la escudería Alpine . Buena segunda prueba para Franco que logró superar a su compañero Pierre Gasly en la batalla interna en el equipo, en un contexto de altas temperaturas en pista.

La preocupación llegó para el piloto confirmado para la temporada 2027 en el cierre de la FP2 , cuando a la salida de la curva de Ascari sufrió un despiste que paralizó a todos. Afortunadamente, solo se fue de costado, logró acomodarlo generando una nube de polvo pero no sufrió golpes que compliquen el fin de semana.

Más allá de esa situación que paralizó a todos, terminó la prueba en el puesto 11° de la grilla, dos puestos por detrás de la ubicación que había conseguido en la primera prueba del GP de Italia (9°). Lo positivo es que con 26 vueltas dadas, superó a Gasly por dos décimas, quien quedó en el puesto 14 °. Cabe recordar que no estuvo en la FP1 debido a que le dejó su lugar al piloto reserva Paul Aron .

Los puestos de la Práctica Libre 2

George Russell 1:22.559 Charles Leclerc 1:22.679 Andrea Kimi Antonell 1:22.700 Lando Norris 1:22.943 Lewis Hamilton 1:23.016 Oscar Piastri 1:23.028 Arvid Lindblad 1:23.349 Oliver Bearman 1:23.370 Max Verstappen 1:23.377 Yuki Tsunoda 1:23.455 Franco Colapinto 1:23.619 Liam Lawson 1:23.660 Nico Hulkenberg 1:23.732 Pierre Gasly 1:23.773 Gabriel Bortoleto 1:23.776 Alex Albon 1:23.853 Carlos Sainz 1:23.900 Esteban Ocon 1:24.407 Fernando Alonso 1:25.027 Sergio Pérez 1:25.082 Valtteri Bottas 1:25.149 Lance Stroll 1:25.253

Cómo fue la práctica 1 para Colapinto

La primera prueba fue superada: el piloto de Alpine se sobrepuso al calor agobiante del país europeo, con una temperatura en pista que alcanza los 53 grados centigrados, y logró meterse en el top 10 de la grilla en el entrenamiento.

Durante lo largo de la prueba logró mostrarse entre los 10 pilotos principales de la grilla, mostrando un rendimiento superador en comparación a las anteriores presentaciones de su monoplaza. Finalmente, concluída la pruba, Colapinto terminó la prueba en el noveno lugar con un tiempo de 1m24s028, girando a tan solo 0s022 del Audi de Gabriel Bortoleto (8°), y a 0s226 de lo mejor hecho por Racing Bulls, en manos de Arvid Lindblad (7°), los rivales directos del oriundo de Pilar, provincia de Buenos Aires.

Seguido a Franco, en el décimo lugar, apareció Paul Aron, piloto reserva que reemplazó en esta práctica al francés Pierre Gasly. Lo hizo con un tiempo de 1:24.177.

Solid session to start the weekend pic.twitter.com/JFckM9i4L5 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 4, 2026

Cómo terminó el top 5 de la carrera

Los Ferrari sacaron pecho en su casa. Charles Leclerc (1°) y Lewis Hamilton (2°) se quedaron con los primeros dos lugares de la tabla, seguidos por George Russel (3°), Liam Lawson (4°), Kimi Antonelli (5°).

La tabla completa de la FP1

Charles Leclerc 1:23.008

Lewis Hamilton 1:23.181

George Russell 1:23.312

Liam Lawson 1:23.433

Andrea Kimi Antonelli 1:23.644

Lando Norris 1:23.719

Arvid Lindblad 1:23.802

Gabriel Bortoleto 1:24.006

Franco Colapinto 1:24.028

Paul Aron 1:24.177

Oscar Piastri 1:24.184

Yuki Tsunoda 1:24.571

Nico Hulkenberg 1:24.626

Oliver Bearman 1:24.646

Luke Browning 1:24.740

Carlos Sainz 1:24.827

Ayumu Iwasa 1:24.873

Esteban Ocon 1:25.852

Valtteri Bottas 1:25.984

Lance Stroll 1:26.066

Fernando Alonso 1:26.072

Colton Herta 1:29.922Colapinto GP Italia

Los horarios del GP de Italia

Viernes 4 de septiembre

Prácticas Libres 1 - 7.30 a 8.30 horas -FINALIZADO-

Prácticas Libres 2 - 11 a 12 horas -FINALIZADO-

Sábado 5 de septiembre

Prácticas Libres 3 - 7.30 a 8.30 horas

Clasificación - 11 a 12 horas

Domingo 6 de septiembre

Carrera: 10 horas

Los datos del circuito

Características principales :

Longitud: 5,793 km.

Vueltas: 53 (distancia total de 306,720 km).

Curvas: 11 curvas.

Récord de vuelta: 1:21.046 — Rubens Barrichello (2004).

Los GP que quedan después de Italia