Franco Colapinto cayó algunos lugares en la FP2 pero logró superar a Gasly: los resultados
El piloto de Alpine se despistó en el cierre de la prueba pero logró evitar un choque y culminó la segunda práctica. Cómo sigue el calendario del GP de Italia.
Franco Colapinto cerró la jornada de viernes con la segunda práctica libre en el autódromo de Monza, "El templo de la velocidad", para empezar a delinear la estrategia del fin de semana y considerar el impacto del nuevo paquete de mejoras que trajo la escudería Alpine. Buena segunda prueba para Franco que logró superar a su compañero Pierre Gasly en la batalla interna en el equipo, en un contexto de altas temperaturas en pista.
La preocupación llegó para el piloto confirmado para la temporada 2027 en el cierre de la FP2, cuando a la salida de la curva de Ascari sufrió un despiste que paralizó a todos. Afortunadamente, solo se fue de costado, logró acomodarlo generando una nube de polvo pero no sufrió golpes que compliquen el fin de semana.
Más allá de esa situación que paralizó a todos, terminó la prueba en el puesto 11° de la grilla, dos puestos por detrás de la ubicación que había conseguido en la primera prueba del GP de Italia (9°). Lo positivo es que con 26 vueltas dadas, superó a Gasly por dos décimas, quien quedó en el puesto 14°. Cabe recordar que no estuvo en la FP1 debido a que le dejó su lugar al piloto reserva Paul Aron.
Los puestos de la Práctica Libre 2
- George Russell 1:22.559
- Charles Leclerc 1:22.679
- Andrea Kimi Antonell 1:22.700
- Lando Norris 1:22.943
- Lewis Hamilton 1:23.016
- Oscar Piastri 1:23.028
- Arvid Lindblad 1:23.349
- Oliver Bearman 1:23.370
- Max Verstappen 1:23.377
- Yuki Tsunoda 1:23.455
- Franco Colapinto 1:23.619
- Liam Lawson 1:23.660
- Nico Hulkenberg 1:23.732
- Pierre Gasly 1:23.773
- Gabriel Bortoleto 1:23.776
- Alex Albon 1:23.853
- Carlos Sainz 1:23.900
- Esteban Ocon 1:24.407
- Fernando Alonso 1:25.027
- Sergio Pérez 1:25.082
- Valtteri Bottas 1:25.149
- Lance Stroll 1:25.253
Cómo fue la práctica 1 para Colapinto
La primera prueba fue superada: el piloto de Alpine se sobrepuso al calor agobiante del país europeo, con una temperatura en pista que alcanza los 53 grados centigrados, y logró meterse en el top 10 de la grilla en el entrenamiento.
Durante lo largo de la prueba logró mostrarse entre los 10 pilotos principales de la grilla, mostrando un rendimiento superador en comparación a las anteriores presentaciones de su monoplaza. Finalmente, concluída la pruba, Colapinto terminó la prueba en el noveno lugar con un tiempo de 1m24s028, girando a tan solo 0s022 del Audi de Gabriel Bortoleto (8°), y a 0s226 de lo mejor hecho por Racing Bulls, en manos de Arvid Lindblad (7°), los rivales directos del oriundo de Pilar, provincia de Buenos Aires.
Seguido a Franco, en el décimo lugar, apareció Paul Aron, piloto reserva que reemplazó en esta práctica al francés Pierre Gasly. Lo hizo con un tiempo de 1:24.177.
Cómo terminó el top 5 de la carrera
Los Ferrari sacaron pecho en su casa. Charles Leclerc (1°) y Lewis Hamilton (2°) se quedaron con los primeros dos lugares de la tabla, seguidos por George Russel (3°), Liam Lawson (4°), Kimi Antonelli (5°).
La tabla completa de la FP1
- Charles Leclerc 1:23.008
- Lewis Hamilton 1:23.181
- George Russell 1:23.312
- Liam Lawson 1:23.433
- Andrea Kimi Antonelli 1:23.644
- Lando Norris 1:23.719
- Arvid Lindblad 1:23.802
- Gabriel Bortoleto 1:24.006
- Franco Colapinto 1:24.028
- Paul Aron 1:24.177
- Oscar Piastri 1:24.184
- Yuki Tsunoda 1:24.571
- Nico Hulkenberg 1:24.626
- Oliver Bearman 1:24.646
- Luke Browning 1:24.740
- Carlos Sainz 1:24.827
- Ayumu Iwasa 1:24.873
- Esteban Ocon 1:25.852
- Valtteri Bottas 1:25.984
- Lance Stroll 1:26.066
- Fernando Alonso 1:26.072
- Colton Herta 1:29.922Colapinto GP Italia
Los horarios del GP de Italia
Viernes 4 de septiembre
- Prácticas Libres 1 - 7.30 a 8.30 horas -FINALIZADO-
- Prácticas Libres 2 - 11 a 12 horas -FINALIZADO-
Sábado 5 de septiembre
- Prácticas Libres 3 - 7.30 a 8.30 horas
- Clasificación - 11 a 12 horas
Domingo 6 de septiembre
- Carrera: 10 horas
Los datos del circuito
Características principales:
- Longitud: 5,793 km.
- Vueltas: 53 (distancia total de 306,720 km).
- Curvas: 11 curvas.
- Récord de vuelta: 1:21.046 — Rubens Barrichello (2004).
Los GP que quedan después de Italia
- Gran Premio de España: del 11 al 13 de septiembre
- Gran Premio de Azerbaiyán: del 24 al 26 de septiembre
- Gran Premio de Singapur: del 9 a 11 de octubre
- Gran Premio de Estados Unidos: del 23 al 25 de octubre
- Gran Premio de México: del 30 de octubre al 1° de noviembre
- Gran Premio de Brasil: del 6 al 8 de noviembre
- Gran Premio de Las Vegas: del 19 al 21 de noviembre
- Gran Premio de Qatar: del 27 al 29 de noviembre
- Gran Premio de Abu Dhabi: del 4 al 6 de diciembre
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