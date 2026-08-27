Maia Reffico habló, por primera vez, de la reconciliación con Franco Colapinto

Tras filtrarse una foto de la actriz caminando junto al piloto de F1 por las calles de Ámsterdam habló sobre su presente emocional.

Tras los rumores sobre la separación entre Franco Colapinto y Maia Reffico en julio pasado, empezaron a circular nuevas imágenes que mostraron a la actriz y al piloto de Fórmula 1 caminando por las calles de Ámsterdam. La escena confirmó la reconciliación de la pareja y aunque ni él ni ella se hicieron eco de las versiones, una entrevista a Reffico terminó con el misterio.

En el marco del tour promocional de The Last Sunrise, su nueva película, Maia eligió hablar de su vida privada pero con cierta cautela y privacidad. Sin mencionar a Colapinto, la actriz deslizó una frase que todos los fans vincularon al buen momento que vive junto al argentino.

“No me encanta hablar de mi vida amorosa, pero estoy muy feliz” , dijo en una nota para Cosmopolitan.

En otro momento se refirió al amor y cómo impacta en su vida cotidiana positivamente, pero no puntualizó en el amor de pareja quizás con la intención de reservar su intimidad. “Siento que el amor en todas sus formas no hace más que mejorar la vida y la compañía, ya sea a través de las amistades, la familia o una pareja”, reflexionó.

Sobre el fin de la charla sobre el tema amoroso eligió no brindar demasiados detalles y se sinceró sobre lo que decide y no contar. “Estoy tratando de no comentar directamente sobre ese tipo de cosas, pero estoy muy feliz”, concluyó.