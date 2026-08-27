El desopilante video, con tono de comedia, con el que Alpine confirmó a Colapinto para 2027

La escudería lanzó un video especial con Briatore, Nielsen y Gasly para confirmar la continuidad de Franco en la escudería para la temporada 2027.

Hay Franco Colapinto para rato. El piloto que transita su primera temporada como titular en la Fórmula 1 fue confirmado para continuar en la categoría , defendiendo a la escudería Alpine que le abrió las puertas luego de su debut con Williams Racing. Este jueves por la mañana, el equipo lo anunció con un video particular.

Con Flavio Briatore , asesor ejecutivo de la escudería, y su compañero Pierre Gasly , quien había sido confirmado en la primera butaca hace algunas semanas, Colapinto fue protagonista de un video especial, con tono de comedia, en el que mostró sus dotes como actor.

“¿Crees que sabes cómo son las negociaciones contractuales? Piénsalo de nuevo", escribió en el particular posteo el equipo con sede en Enstone.

Rápidamente la puesta en escena muestra un cartel en la parte externa de la puerta de una oficina que reza: "Reunión en curso", dando indicios sobre una reunión de Briatore con ambos pilotos. Inesperadamente, el director de la escudería Steve Nielsen ingresa con un cuadro pintado donde muestra al italiano kinto a los pilotos.

"Nos han dado un regalo", dice Nielsen al sumarse al encuentro, tomando por sorpresa al asesor. "¿Un regalo de qué?", dice Briatore. Al ver que se trataba de un cuadro pintado, Colapinto soltó: "Qué bonito".

Rápidamente, Nielsen le preguntó qué le parecía la obra. Con su tono ácido que lo caracteríza, Briatore contestó: "Steve, esta es la alineación de 2026, estos son los dos chicos". “Ah, ¿quieres la de 2027?“, dijo Nielsen, a lo que Briatore insistió: ”¡Quiero la de 2027!“. ”¿Es diferente?, preguntó Steve.

You think you know contract negotiations go? Think again. pic.twitter.com/GIIG56fFdq — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) August 27, 2026

“Es solo que... Pierre, ya sabes, está en el cuadro de 2027″, le dijo Flavio a Pierre, mientras que Colapinto se preguntó: “¿Y yo?“. En el cierre del video, Briatore le preguntó: ”¿Quieres estar en el de 2027?“. Sin dudarlo, Franco respondió: ”¡Sí, por favor!“.

“Está bien, dile al pintor que nos quedamos con estos para 2026 y 2027″, le dijo Briatore a Nielsen. “¿Entonces son los mismos?“. ”¡Los mismos. Estamos ahorrando dinero!“, se preguntó el director, mientras que Flavio respondió: ”¡Los mismos. Estamos ahorrando dinero!“.

El comunicado de Colapinto en su cuenta

Se terminó la espera: Franco Colapinto continuará en la escudería Alpine, que tendrá nuevo nombre por el acuerdo con la lujosa empresa Gucci, durante 2027. Si bien se preveía esta decisión por parte del equipo, el anuncio oficial se conoció este jueves a través de la cuenta oficial del asesor ejecutivo Flavio Briatore, el propio piloto y también la escudería.

"Muy feliz de contarles que voy a seguir corriendo con Alpine en 2027!!! Gracias a todos los que bancan desde el primer día y a los que siempre están!!!! Esto recién empieza.. todavía queda Argentina para ratooooo. 2027, vamos con todo", escribió el piloto en su cuenta personal de Instagram. Tras este anuncio especial y que renueva la ilusión de los argentinos, un sinfín de figuras mundiales como también fanáticos se hicieron eco de la decisión.