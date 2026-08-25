La foto de Franco Colapinto y su ex pareja que alimentan rumores de reconciliación

El piloto de F1 corrió el pasado fin de semana en Ámsterdam y aprovechó las calles de la ciudad para caminar de la mano con Maia Reficco.

A un mes de haber tomado caminos diferentes, Franco Colapinto y Maia Reficco habrían apostado una vez más a su relación. Fue Yanina Latorre en SQP (América) quien contó este lunes en su programa detalles del encuentro que se dio este fin de semana en Países Bajos.

"Me llegó una fotito de este fin de semana, abrazados los dos caminando por Ámsterdam. Ella lo debe haber ido a ver a él, que corrió en Países Bajos, y salieron a pasear juntos”, aseguró la periodista.

Latorre se encargó de brindar otros detalles sobre el vínculo entre el deportista y la actriz y deslizó que "la crisis" que tuvieron tiempo atrás la relaciona más a "su entorno" y no tanto a ellos como pareja. Para la periodista, es la madre de él quien cree que Reficco "parece intensa". Sin embargo, la conductora remarcó que, según sus averiguaciones, "ella es un amor".

“Entiendo que cuando los deportistas empiezan a pegar los primeros contratos y a ganar guita, pasa como los jugadores de fútbol: la novia molesta porque se desenfoca”, lanzó.

Por qué se habían separado Franco Colapinto y Maia Reficco

La relación entre Franco Colapinto y Maia Reficco habría llegado a su fin tras seis meses de romance. Tras varias semanas de rumores, Pepe Ochoa, periodista de LAM (América) dio detalles de la situación que atraviesa el piloto de Fórmula 1.

El periodista sostuvo que Colapinto vive una situación personal compleja que habría sido determinante para el fin de la relación que se oficializó en Miami hace algunos meses.

"Él está en una crisis personal muy fuerte. La verdad es que estaba enganchado con ella. Se pusieron de novios. Él no le puede dar ni la energía ni el lugar que ella se merece como novia", afirmó el panelista.

Independientemente de la “crisis personal”, la distancia habría sido otro factor determinante para tomar la decisión de separarse. "Él hace mucho tiempo que no la ve", expresó sobre las obligaciones que tiene cada uno de ellos en sus carreras.

La separación se habría realizado por teléfono. "Ella lo llama y deciden cortar el vínculo porque él no estaba para esa. Él está en otra, para triunfar y hacer lo que quiere cuando quiere. Él está en un tema profundo", señaló.

Ni Franco Colapinto ni Maia Reficco se hicieron eco de las declaraciones públicas. En tanto que la actividad en las redes sociales no es la misma que hace un tiempo ya que no se comentan ni se likean las fotos en sus respectivos perfiles. Pese a ello, ambos se siguen.