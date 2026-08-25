Qué enseña el proverbio chino del viejo y la montaña

Descubrí el verdadero significado de "el viejo tonto que movió la montaña", el clásico relato taoísta que revela el valor estratégico de la constancia.

Este proverbio o chengyu proviene del texto taoísta Liezi (circa siglo IV a.C.) y narra la historia de Yu Gong, un anciano de noventa años cuya casa quedaba bloqueada por dos enormes montañas. Decidido a despejar el camino, comenzó a cavar y transportar piedra por piedra con la ayuda de su familia.

Un vecino se burló, señalando que jamás terminaría la tarea en su vida. Yu Gong respondió que, aunque él muriera, sus hijos continuarían, y los hijos de sus hijos después, hasta que la montaña —que no crece— finalmente cediera ante generaciones de esfuerzo constante.

Mao Zedong popularizó el relato en el siglo XX como metáfora política, pero su raíz filosófica es mucho más antigua y universal.

El significado profundo

El relato no elogia la ingenuidad de Yu Gong, sino su visión a largo plazo: entiende que la magnitud de un obstáculo es irrelevante si se mide contra la persistencia acumulada de un esfuerzo sostenido en el tiempo.

La verdadera necedad, sugiere la historia, no es intentar lo aparentemente imposible, sino rendirse ante él sin siquiera comenzar. La escala del problema y la escala de la determinación son cosas distintas.

Equivalente en el refranero español/occidental

"Gota a gota se horada la piedra."

"No por mucho madrugar amanece más temprano" (en sentido inverso, aquí se privilegia la constancia sostenida por sobre la prisa).

Reflexión para el Día a Día

Frente a proyectos que parecen desproporcionados —una reestructuración organizacional, aprender una disciplina nueva a los cuarenta, revertir un problema de salud crónico— la tentación de rendirse antes de empezar es enorme cuando medimos la tarea completa de una sola vez.

Yu Gong propone otra unidad de medida: no la montaña entera, sino la piedra de hoy. Dividir lo imposible en acciones diarias sostenibles, y confiar en que el esfuerzo acumulado (propio o heredado a un equipo, a una próxima versión de uno mismo) eventualmente mueve lo que parecía inamovible, es quizás la forma más práctica de convertir la perseverancia en estrategia.