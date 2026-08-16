El gesto de Franco Colapinto que confirma la ¿reconciliación? con Maia Reficco

El oriundo de Pilar interactuó con una foto de la actriz en Instagram y generó revuelo en las redes sociales.

Franco Colapinto y Maia Reficco volvieron a quedar en el centro de la escena luego de un gesto del piloto argentino que reavivó los rumores de reconciliación . Después de varios meses de noviazgo, la pareja había quedado envuelta en versiones de crisis y separación, pero una reciente interacción en redes sociales volvió a despertar la atención de sus seguidores.

El gesto que generó revuelo fue un simple “me gusta” del piloto de Alpine a una publicación reciente de la actriz en Instagram. Aunque se trata de una acción que por sí sola no confirma una vuelta, la interacción fue suficiente para que los fanáticos especularan con un posible acercamiento entre ambos, especialmente después de las versiones que habían señalado un distanciamiento.

La relación había durado alrededor de seis meses cuando comenzaron a circular las versiones de separación. En aquel momento, Pepe Ochoa había contado en LAM que el corredor atravesaba un mal momento y que, pese a estar muy involucrado sentimentalmente, no podía dedicarle a la artista el tiempo necesario. “Él está en una crisis personal muy fuerte. La verdad es que estaba enganchado con ella” , había señalado.

El periodista también había aportado otro dato que daba cuenta del supuesto desgaste de la relación: “Él hace mucho tiempo que no la ve”. En ese contexto, el vínculo entre Colapinto y Reficco quedó bajo la lupa y ambos mantuvieron el bajo perfil, sin realizar declaraciones públicas que confirmaran o desmintieran de manera oficial el final del romance.

Ahora, la nueva interacción virtual volvió a ponerlos en el centro de las conversaciones. El like puede interpretarse como una señal de acercamiento o simplemente como un gesto cordial entre dos personas que compartieron una relación y que todavía mantienen cariño. Por el momento, ninguno de los dos confirmó públicamente una reconciliación.

Cómo surgió la relación entre Franco Colapinto y Maia Reficco

El romance entre el oriundo de Pilar y la ex chica Disney había comenzado a tomar forma a principios de 2026, cuando sus seguidores detectaron un constante intercambio de interacciones en Instagram. Las coincidencias públicas y distintas muestras de afecto alimentaron las sospechas, mientras ambos elegían mantener el vínculo en reserva y evitar declaraciones sobre su situación sentimental.

Con el paso del tiempo, las señales fueron cada vez más evidentes. El ex Williams llegó a publicar una fotografía de la intérprete y, durante la estadía de Colapinto en Argentina, ambos fueron vistos juntos en distintas oportunidades. Entre esos encuentros estuvieron un almuerzo en un restaurante de Cardales, una reunión nocturna con amigos en Palermo y una visita a una heladería.

En aquellas apariciones, la pareja mostró una marcada complicidad y naturalidad, sin intentar ocultar demasiado el vínculo. Finalmente, la relación tomó mayor exposición durante una exhibición de Fórmula 1 realizada en Buenos Aires, donde se mostraron juntos públicamente y luego Reficco compartió en sus redes sociales algunas de las primeras imágenes junto al corredor argentino.