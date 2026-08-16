¿El pase del año? Ángel de Brito recibió una inesperada propuesta y fue seducido por otro canal

El conductor fue tentado por otra señal para hacer un reemplazo temporal, y la cabeza de LAM habría dado el visto bueno.

Ángel de Brito podría desembarcar de manera temporal en El Trece luego de recibir una propuesta para ponerse al frente de La Mañana con Moria durante las vacaciones de Moria Casán . El conductor de LAM contó en Ángel Responde, su programa de streaming por Bondi, que mantuvo una conversación con Adrián Suar y que desde el canal se comunicaron con él para ofrecerle la conducción de una de las mañanas de la señal.

“El otro día hablé con Suar” , comenzó relatando De Brito ante sus compañeros, antes de revelar el motivo del contacto. “Me llamaron para Canal 13, me llamaron para conducir un programa”, contó, generando especulaciones sobre un posible pase definitivo a El Trece. Sin embargo, rápidamente aclaró que se trata de una convocatoria puntual para reemplazar a la One durante algunos días de su ausencia .

“Me ofrecieron la mañana... La Mañana con Moria. Sí, porque como la One se fue de vacaciones, están llamando a los amigos para que la reemplacen ”, explicó el periodista. Lejos de rechazar la propuesta, confirmó que aceptó inmediatamente: “Obvio, dije que sí. Más luego arréglense con América y Mandarina. Si lo consiguen, los felicito”, expresó con humor, en referencia a las negociaciones que deberán realizarse para concretar su participación.

Según detalló De Brito, ya existe una planificación para los reemplazos de Moria durante sus vacaciones. “El lunes conduce Fede Seeber, el martes Marcelo Polino y el miércoles quieren que conduzca yo. Yo ya di el ok”, aseguró. Además, contó que Moria habría tenido participación en la selección de las figuras convocadas para ocupar temporalmente su lugar: “Están llamando a varios reemplazos. A todos Moria los eligió”.

Si Mandarina y América lo dejan, Ángel reemplazaría a Moria el miércoles en la mañana del 13...#AngelResponde #Bondi #LAM pic.twitter.com/5lYt7sEK5Z — . (@MirandaV14Ok) August 14, 2026

De Graciela Alfano al reencuentro con María Fernanda Callejón

Entre los nombres que también fueron considerados apareció el de Graciela Alfano, aunque finalmente la exvedette no habría aceptado debido a un viaje que ya tenía programado. El presentador, fiel a su estilo, opinó sobre esa situación con una cuota de ironía: “Alfano no debe querer y debe haber pedido plata”. De esta manera, el conductor dejó en claro que la convocatoria de El Trece incluye a distintas figuras del espectáculo para garantizar la continuidad del ciclo durante la ausencia de su conductora.

La posible llegada de De Brito a La Mañana con Moria también podría generar un reencuentro televisivo particularmente incómodo. Durante su participación en Ángel Responde, sus compañeros le advirtieron sobre la presencia de María Fernanda Callejón en el panel del programa de Moria. La actriz, que en el pasado formó parte de LAM como angelita, mantiene desde hace tiempo un fuerte enfrentamiento mediático con el conductor.

Ante la posibilidad de volver a compartir espacio con Callejón, el discípulo de Marcelo Tinelli evitó entrar en detalles sobre aquella disputa y aseguró que priorizaría su trabajo. “Yo no miro a mis costados. Yo voy y hago mi trabajo, no jodo a nadie”, afirmó. Luego, completó su postura con una frase contundente que podría marcar su actitud si finalmente se produce el encuentro: “Trabajaría con cualquiera... ningún inconveniente”.