La mandó al frente: Ángel de Brito reveló el pseudónimo con el que se internó Andrea del Boca

En un nueva edición de LAM, dieron a conocer el parte médico de Andrea del Boca tras su accidentada salida de Gran Hermano: Generación Dorada. Pero además, Ángel de Brito reveló un dato que llamó la atención de todos

Según contaron en el ciclo de América TV, la actriz fue registrada en el centro de salud con un nombre llamativo: “María del B”. “Así la internaron”, precisó el conductor, generando sorpresa en el panel. Además, trascendió que en el informe médico se indicó: “No se reconocen hallazgos en relación a patología traumática”, lo que alimentó aún más las dudas sobre la gravedad del episodio.

En esa misma línea, Karina Iavícoli sumó que, si bien ingresó por guardia, no hubo cirugía ni sutura, aunque deslizó: “Me dicen que se le habrían movido un par de dientes”. Por su parte, Pilar Smith aportó una frase que terminó de instalar el misterio: “Siempre hay misterio alrededor de Andrea”.

Andrea del Boca

Con estos datos sobre la mesa, en el programa se abrió el interrogante de si fue realmente un accidente de gravedad o podría tratarse de una situación sobreactuada dentro del reality más visto del país.

Vuelve “Tu cara me suena” y Andrea del Boca podría sumarse

Marley está listo para armar las valijas y emprender viaje al Mundial de Fútbol 2026. El conductor lo hará junto al ganador de MasterChef Celebrity, Ian Lucas, con quien hará la cobertura para Telefe con “Por el mundo mundial”. Sin embargo, sus proyectos continuarán en 2027 cuando se ponga al frente de una nueva temporada de Tu cara me suena.

“Estamos hablando de proyectos y hay ganas, pero creo que están recién viendo presupuestos”, confesó, dejando la puerta abierta para que el formato regrese recién el próximo año. Si el presupuesto finalmente se aprueba, Marley ya tiene en mente a quiénes le gustaría tener a su lado para recrear la magia del programa que se emitió por última vez en 2015.

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Entre las elegidas del conductor están Florencia Peña y Lizy Tagliani ya que “me divertiría muchísimo” y, al mismo tiempo, piensa en sumar a Momi Giardina y Angela Torres, la ganadora de la segunda edición del reality de imitaciones. Con la lista de famosos tentativa, la nueva temporada de Tu cara me suena para el 2027 va tomando forma y color. Este martes Ángel de Brito lanzó algunos de los nombres que ya negocian sus contratos para sumarse al formato que supo ser un éxito en la pantalla de Telefe.

Según dieron a conocer en LAM (América TV), los nombres a los que habría contactado la producción fueron: Miguel Ángel Rodríguez, Sofía “la Reini” Gonet, Andrea del Boca, Barby Franco, Catherine Fulop, Luisa Albinoni y Graciela Alfano. También se mencionó a Laurita Fernández quien recientemente dejó de ser la conductora de El Nueve y se mantiene al frente de la obra de teatro en calle Corrientes.