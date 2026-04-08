Vuelve “Tu cara me suena” y Andrea del Boca podría sumarse

El reality que tuvo a Angela Torres como última ganadora y a Marley como conductor podría desembarcar en la pantalla de Telefe. Los primeros tentados.

Marley está listo para armar las valijas y emprender viaje al Mundial de Fútbol 2026 . El conductor lo hará junto al ganador de MasterChef Celebrity, Ian Lucas, con quien hará la cobertura para Telefe con “Por el mundo mundial”. Sin embargo, sus proyectos continuarán en 2027 cuando se ponga al frente de una nueva temporada de Tu cara me suena.

“Estamos hablando de proyectos y hay ganas, pero creo que están recién viendo presupuestos”, confesó, dejando la puerta abierta para que el formato regrese recién el próximo año.

Si el presupuesto finalmente se aprueba, Marley ya tiene en mente a quiénes le gustaría tener a su lado para recrear la magia del programa que se emitió por última vez en 2015.

Entre las elegidas del conductor están Florencia Peña y Lizy Tagliani ya que “me divertiría muchísimo” y, al mismo tiempo, piensa en sumar a Momi Giardina y Angela Torres, la ganadora de la segunda edición del reality de imitaciones.

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Quiénes participarían de la nueva edición

Con la lista de famosos tentativa, la nueva temporada de Tu cara me suena para el 2027 va tomando forma y color. Este martes Ángel de Brito lanzó algunos de los nombres que ya negocian sus contratos para sumarse al formato que supo ser un éxito en la pantalla de Telefe.

Según dieron a conocer en LAM (América TV), los nombres a los que habría contactado la producción fueron: Miguel Ángel Rodríguez, Sofía “la Reini” Gonet, Andrea del Boca, Barby Franco, Catherine Fulop, Luisa Albinoni y Graciela Alfano. También se mencionó a Laurita Fernández quien recientemente dejó de ser la conductora de El Nueve y se mantiene al frente de la obra de teatro en calle Corrientes.