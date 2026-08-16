Edith Hermida sorprendió al contar hace cuántos años no tiene sexo: "La líbido está puesta en otra cosa"

Edith Hermida volvió a hablar públicamente sobre su vida sentimental y sorprendió al revelar cuánto tiempo lleva sin mantener relaciones sexuales. La conductora de Bendita TV contó que actualmente disfruta de su soltería y que no siente interés por volver a estar en pareja. Sus declaraciones surgieron durante una charla con Mario Pergolini en Otro día perdido, donde explicó cómo atraviesa esta etapa de su vida.

El tema apareció cuando el presentador le preguntó si era de salir y la locutora reconoció que actualmente no tiene demasiado interés en hacerlo. “No soy salidora, ahora no tengo ni ganas. Me parece está como sobrevalorado el tema de estar en pareja , ahora tengo la libido puesta en otras cosas”, explicó la animadora, dejando en claro que hoy sus prioridades pasan por otros aspectos de su vida.

El ex CQC también quiso saber por qué había decidido contar públicamente un aspecto tan íntimo de su vida. Hermida, fiel a su estilo descontracturado, reconoció que muchas veces habla de más y luego se sorprende al ver la repercusión que tienen sus declaraciones. “No me parece tan mal. No sé por qué lo cuenta, soy bocona. Soy bocona y por eso me entusiasmo y después veo que escriben y digo ‘¿por qué mier…?’”, comentó entre risas.

La conversación avanzó entonces hacia el tiempo que lleva sin mantener relaciones sexuales. Edith contó que incluso el productor de la radio donde trabaja lleva un registro de la fecha, algo que tomó con humor durante el intercambio televisivo. “Sí… el otro día el productor de la radio me dijo ‘tengo tu aniversario’”, relató la conductora, antes de revelar finalmente cuánto tiempo lleva sosteniendo su decisión de mantenerse célibe.

“El otro día, en agosto, cumplí tres años… lo dije, lo dije”, confesó Hermida ante la sorpresa de Pergolini. La revelación generó un divertido ida y vuelta en el estudio, mientras la conductora explicaba que el productor no reúne las características necesarias para convertirse en la persona que rompa con su etapa de celibato. La situación fue tomada con humor por todos los presentes.

En otro tramo de la charla, Evelyn Botto quiso saber si sus personas cercanas suelen incentivarla a conocer a alguien y dejar atrás la soltería. La presentadora reconoció que esa presión existe y que muchas personas de su entorno parecen interesadas en verla nuevamente en pareja. “¿Viste? Todo el mundo te quiere ver en pareja o con alguien, ‘salí con alguien…’”, contó sobre las sugerencias que recibe.

Sin embargo, la conductora explicó que no está interesada en mantener vínculos casuales ni en perder tiempo con relaciones que no despierten un verdadero interés. “Yo nunca fui una chica de tener un touch and go. Ya estoy grande entonces no estoy para perder el tiempo y escuchar las preguntas como ‘ay, ¿cómo es Mario Pergolini?’”, afirmó entre risas, dejando en claro que no busca una relación simplemente por compañía.

"Estoy soltera y casi virgen"

Las declaraciones actuales de Edith también recuperaron una confesión que había realizado meses atrás durante una entrevista con Moria Casán en La Mañana con Moria. En aquella oportunidad, la conductora había definido su situación sentimental de una manera todavía más llamativa: aseguró que estaba “soltera” y “casi virgen”, una frase que rápidamente generó repercusión en los medios y en las redes sociales.

Durante aquella entrevista, Hermida había utilizado el humor para referirse a su falta de actividad sexual y hasta había contado que una invitada al programa de la One había cubierto simbólicamente toda su cuota de sexo del año. “Estoy bien, estoy contenta, estoy feliz. Casi virgen. Yo el otro día la vi a Florencia Peña que estuvo de invitada en el programa con Moria y, al escucharla, fue todo el sexo que tuve este año. Fue la cuota del sexo…”, había dicho.