Edith Hermida habló de su vínculo con Beto Casella: "No era lo que yo quería"

Edith Hermida visitó el programa de Mirtha Legrand para compartir sus sensaciones ante el desafío de liderar la nueva etapa de "Bendita TV" tras la histórica salida de Beto Casella . La locutora confesó que este cambio de rol en la pantalla de Canal 9 no fue algo planeado ni deseado originalmente, ya que intentó retener al antiguo conductor hasta el último momento. Sobre el impacto que le causó la noticia de la renuncia de su compañero, la presentadora admitió: “No, me tomó de sorpresa. No era lo que yo quería en su momento ”.

Durante la charla, la Chiqui indagó sobre el vínculo personal entre los protagonistas del ciclo, reflotando viejos rumores de romance que circularon durante las dos décadas que compartieron aire. La animadora desmintió cualquier relación sentimental y aclaró que todo formaba parte de una dinámica mediática para entretener a la audiencia del programa. Con respecto a la naturaleza de esos intercambios frente a cámara, la nueva cara del envío explicó: “ Eso fue un juego que hicimos durante muchos años con Beto . Nos divertía, pero no era real”.

La transición no estuvo exenta de críticas, especialmente por parte de la periodista Laura Ubfal, quien cuestionó la conformación del panel y el rumbo actual del histórico formato. La periodista señaló que, ante la ausencia de Casella, el ciclo debería replantearse sus contenidos para mantener el interés del público y mejorar la calidad de sus integrantes. Sobre la necesidad de una renovación profunda en el equipo, la panelista de "Intrusos" sentenció: “ Lean y analicen, estudien y mejoren , como tenemos que hacer todos en la televisión”.

"Seguramente va a haber cambios"

Hermida tomó los cuestionamientos con profesionalismo y reconoció que el programa se encuentra en una fase de experimentación y ajuste tras el cambio de liderazgo. Al mismo tiempo, admitió que algunos miembros del equipo actual carecen de experiencia previa en la pantalla chica, aunque destacó el compromiso y la energía que aportan para sostener el proyecto. Al definir el estado actual de la producción en esta nueva era, Edith fue sincera: “Estamos todos a prueba. Seguramente va a haber cambios, es un programa que está en gestación”.

La conductora también aprovechó para respaldar públicamente a los integrantes más jóvenes, como Luca Martin, quien recientemente estuvo en el centro de una controversia mediática por una frase contra Chiche Gelblung. La presentadora subrayó la importancia de cuidar el ambiente laboral y el cariño con el que trabaja todo el personal técnico y artístico de la emisora. Convencida de que el formato tiene futuro a pesar de las críticas iniciales, la locutora concluyó: “Bendita es un gran programa. Se merece lo mejor todo ese equipo de gente ”.