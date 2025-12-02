Todo mal: las razones del distanciamiento entre Beto Casella y Edith Hermida

La rescisión del contrato de Beto Casella con Canal 9 para sumarse a la grilla de América TV habría detonado su amistad con Edith Hermida . “Lo que quería Beto era llevarse a todo su panel, incluida Edith Hermida, que era su cómplice histórica”, comentó Nancy Duré sobre la pulseada silenciosa.

Entonces, la panelista de Puro Show contó que Hermida prefirió “mantener la relación de dependencia de más de 20 años” con Telearte pensando en la jubilación y blanqueó: “La conductora es Edith siempre y cuando el número la acompaña. Si el número no la acompaña, ellos ya están viendo posibles conductores que podrían llegar a ocupar ese lugar”.

De hecho, Federico Bal sonó fuerte como coconductor del ciclo del prime time de El Nueve. “La producción queda toda porque son empleados del canal”, aclaró. Más allá de la buena onda y la cortesía con que hablan el uno del otro en cada declaración, Nancy afirmó: “Para mí, la cosa no está nada bien”.

Ahí desarrolló su argumento: “Hasta el día 19 diciembre Beto sigue al frente de Bendita. Ese día Beto se despide. Y todo indica que Edith va a aprovechar la primer quincena de diciembre para tomarse vacaciones y que no estaría para el último programa de Beto”. “Lo cual para Beto sería como un desplante prácticamente”, remató. Aunque Beto Casella enfatizó que no van a competir en el horario y que quiere “que le vaya bien” a Edith Hermida.

La televisión argentina tendrá la despedida de un programa histórico que sale en vivo desde hace 20 temporadas por la pantalla de El Nueve. Será Beto Casella el encargado de anunciarle a su público el final de Bendita como tal para emigrar a la pantalla de América TV luego de grandes problemas con el aspecto salarial entre otros temas que han quedado en evidencia por parte del conductor.

Edith Hermida, una de las compañeras históricas del conductor, se separará de la figura televisiva para seguir su propio camino. En diálogo con Marina Calabró en radio El Observador expresó su tristeza: “ Todavía me tiene un poco apabullada. Lo pienso y no lo creo que nos separemos con Beto, porque somos como un matrimonio televisivo”.

Edith Hermida, sobre Beto Casella: "El último programa que va a hacer en Bendita, es el 19 de diciembre"







“Tenía pensado seguir con Beto y nunca me imagine que este final se podía llegar a dar, ni siquiera en la fantasía. Hasta último momento intenté que Beto recapacite, que revea y se quede, pero cuando me dijeron que había firmado la recisión del contrato…”, soltó más tarde.

En continuación con su relato, Edith reveló la fecha en la que el ciclo pondrá su punto final: “Ni lo quiero decir, pero el último programa que va a hacer en Bendita va a ser el 19 de diciembre. Va a ser raro”. Por otra parte contó los motivos por los cuales no pasará a América con el conductor: “Lo analicé, lo hablé con una abogada, pero bueno, yo tengo 27 años de aporte, ya estoy a tres de los 30, cambiar eso, mi situación por el monotributo, no me es fácil toda esa dinámica”.