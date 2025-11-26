Cuándo se despide Beto Casella de Bendita y el motivo por el que Edith Hermida no lo seguirá a América

La panelista del ciclo que lleva 20 temporadas en la televisión anunció con angustia el día que se emitirá el último programa. Cuál será su futuro.

La televisión argentina tendrá la despedida de un programa histórico que sale en vivo desde hace 20 temporadas por la pantalla de El Nueve. Será Beto Casella el encargado de anunciarle a su público el final de Bendita como tal para emigrar a la pantalla de América TV luego de grandes problemas con el aspecto salarial entre otros temas que han quedado en evidencia por parte del conductor.

Edith Hermida , una de las compañeras históricas del conductor, se separará de la figura televisiva para seguir su propio camino. En diálogo con Marina Calabró en radio El Observador expresó su tristeza: “ Todavía me tiene un poco apabullada . Lo pienso y no lo creo que nos separemos con Beto, porque somos como un matrimonio televisiv o”.

“Tenía pensado seguir con Beto y nunca me imagine que este final se podía llegar a dar , ni siquiera en la fantasía. Hasta último momento intenté que Beto recapacite, que revea y se quede, pero cuando me dijeron que había firmado la recisión del contrato…”, soltó más tarde.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Observador1079/status/1993451723080581468&partner=&hide_thread=false Edith Hermida, sobre Beto Casella: "El último programa que va a hacer en Bendita, es el 19 de diciembre"



#Calabro1079 con Marina Calabró y @GZaffora

Seguilo en vivo https://t.co/gDapLTfFFR https://t.co/oFNMRBVzn0 pic.twitter.com/2TwL0gOoom — El Observador 107.9 (@Observador1079) November 25, 2025

En continuación con su relato, Edith reveló la fecha en la que el ciclo pondrá su punto final: “Ni lo quiero decir, pero el último programa que va a hacer en Bendita va a ser el 19 de diciembre. Va a ser raro”.

Por otra parte contó los motivos por los cuales no pasará a América con el conductor:“Lo analicé, lo hablé con una abogada, pero bueno, yo tengo 27 años de aporte, ya estoy a tres de los 30, cambiar eso, mi situación por el monotributo, no me es fácil toda esa dinámica”.

Fiesta de la Confluencia 2026: el artista que no terminó la secundaria y quiere cerrar un ciclo

Mario Pergolini recibió en el living de Otro Día Perdido a un artista musical reconocido en el mundo artístico que estará presente en la Fiesta de la Confluencia a realizarse en febrero de 2026 con grandes artistas que visitarán el evento.

Fue el rapero Trueno quien participó del programa nocturno que se emite por El Trece y dejó un evidencia un objetivo queu tiene por fuera de su exitosa carrera profesional. En su visita se refirió a su participación en el colegio y confesó que aún adeuda materias: “En el colegio, eh, no sé, no tengo... Hace un montón que no me va en el colegio”, dijo y agregó: “En el secundario sí... me siento medio mal, porque tengo ganas de terminarlo, me quedaron siete materias ahí”.

Ante esta situación recibió un fuerte apoyo del conductor: “Vamos a terminarlo”. Entre preguntas del conductor, el rapero contó entre risas: “Me quedaron un par de heavy después... Físico-química, por ejemplo, pero para qué querés saber los átomos...”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/otrodiaperdidok/status/1993149642016501774&partner=&hide_thread=false Mario Pergolini arranca la campaña para que Trueno termine la secundaria. ¡Vamos que se puede! #OtroDiaPerdido pic.twitter.com/zUKGg3dQ36 — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) November 25, 2025

Su carrera artística fue una de los principales motivos por los cuales tuvo que frenar su experiencia académica: "Yo ya empezaba a viajar con la FMS y hacer cosas con el freestyle y tuve demasiadas faltas en el colegio. Entonces, de la nada, me llevé gimnasia por no ir, que es lo que más me gusta”.

Luego de revelar que tenía francés en el colegio, agradeció a la institución por el apoyo que le brindaron: “Igual le agradezco mucho al Manuel Belgrano, que fue el secundario que fui yo, porque como es un colegio de arte... Me bancaron un montón”. A su vez, agregó: “Con las faltas me decían: 'Sabemos que vos estás haciendo un camino artístico que, que nada, que es tuyo y todo, es un colegio de arte, no te vamos a matar por las faltas ni por nada’, así que me segundearon un montón”.

Ante esta situación el conductor le hizo una propuesta formal al cantante: “Yo creo que tendríamos que ir en febrero de este año, marzo, si querés vamos los dos juntos, lo podemos hacer con el programa y decimos: ¿qué tal? Queremos ver qué podemos hacer para terminar de secundaria”. Rápidamente Trueno se mostró interesado: “Me encantaría, me encantaría”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/otrodiaperdidok/status/1993148886857531716&partner=&hide_thread=false Mario puso en aprietos a Trueno. ¿Está comprometido? #OtroDiaPerdido pic.twitter.com/EpiMi9SyCw — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) November 25, 2025

“Sería un gran ejemplo para la gente que te sigue”, dijo Mario mientras que el artista soltó: “Mi mamá te lo agradecería con el corazón en la mano, te lo digo”.