Virginia da Cunha criticó el show de Bandana y aseguró que no estuvo a la altura de los 25 años

Bandana volvió a reunirse para darle hacerle recordar a sus fanáticos una gran época cuando la banda brillaba en la Argentina conquistando un amplio público que aún las admira a pesar de los problemas personales que han tenido algunas integrantes.

Una presentación particular de la banda musical en un contexto donde se vivieron tensos cruces entre Lissa Vera y Lourdes Fernandez , quien atravesó un complejo momento tras estar desaparecida hasta que fue hallada con su expareja Leandro García Gómez. A horas del show hecho en una fiesta liderada por el dj Tommy Muñoz, la cantante Virginia Da Cunha se expresó en las redes sociales con un mensaje donde analizó crudamente el recital brindado.

“No fue el show oficial, no fue el formato a la altura de lo que sería un homenaje a los 25 años.. eso está claro. Pero fue un reencuentro sobre el escenario que superó muchísimos obstáculos, opiniones, contradicciones, historias de vida no sanadas, cosas no dichas, puro quilombo que ni yo termino de entender. Lo que sí entiendo es que la magia sigue viva, que fueron 25min de puro disfrute y lo vivimos como una verdadera fiesta. Que nuestro público es el mejor del mundo. El lugar colapsaba de amor y euforia. Por eso volvimos y por eso volveremos”, soltó en su cuenta personal de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por VIRGINIA DA CUNHA (@virginiadacunha)

Luego agregó: “Apenas se vuelvan a alinear los planetas saldremos a gritar las fechas 2026 a los cuatro vientos. Gracias Tommy Muñoz y equipo por todo el aguante. Gracias Lucas Mata por tu arte y amor para vestirnos, por esas botas con las que me baile todo. Gracias Luca Salvo y Sebastián Camargo por dejarme hermosa una y otra vez. A mi familia mendocina que estuvo presente, a mis amigas de la City que amo. Hoy me quedo con ese abrazo que fue real. La vida es un carnaval y las penas se van cantando”.

Así fue el regreso de Bandana a 25 años de su debut y el cruce en el escenario de Lourdes y Lissa

Bandana volvió a sonar en un escenario y toda una generación revivió las épocas doradas de la banda. Fue la fiesta L.A.T.M. +35 el espacio que garantizó el regreso de la banda surgida del concurso Popstar y que cumplirá 25 años desde su creación.

La reaparición en los escenarios volvió a darse en un contexto donde Lourdes Fernández quedó en el centro de la atención pública debido a los hechos engorrosos y de presunta violencia con su expareja Leandro García Gómez, quien fue detenido luego de compartir espacio físico con la cantante que estaba desaparecida según denunció su madre.

Durante la jornada donde las divas pop brillaron nuevamente, el público se deleitó con las canciones “12 horas”, “Maldita Noche”, “Muero de Amor”, “Cómo Puede Ser”, “Guapas”, “Nadie Como Yo” y el final con el tema “Llega la Noche”.

Las mejores fotos y videos de la presentación

Finalmente BANDANA pudo hacer su show y acá te dejamos algunos fragmentos del mismo

Te Gustó ? pic.twitter.com/TeJY5mwLjs — Ptc Recargado Rating (@PtcRecargado) November 24, 2025

El momento de la noche fue el abrazo final entre las 4 Bandana, de igual manera se notaba muy tenso el clima, hasta parecía forzado. pic.twitter.com/a7jywtjip2 — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) November 24, 2025

Bandana esta noche en su show de regreso pic.twitter.com/JMioykLPfe — fefe (@fedeebongiorno) November 24, 2025

