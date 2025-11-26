Alarma por los jóvenes que se arrojan desde un puente en Neuquén: advierten sobre el riesgo extremo

Francisco Baggio alertó por chicos de entre 10 y 15 años que saltan al río desde el puente de calle Río Negro pese a las advertencias.

Un comportamiento que se repite cada verano volvió a generar preocupación en la ciudad de Neuquén : grupos de chicos y adolescentes se arrojan desde el puente de calle Río Negro hacia el río Limay, una práctica extremadamente peligrosa que ya obligó a intervenir a guardavidas y a la Policía.

Según detalló Francisco Baggio , subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, los episodios volvieron a registrarse durante el último fin de semana largo, cuando las altas temperaturas atrajeron a miles de personas a los balnearios. En esa zona, en particular, explicó, l a profundidad del agua no supera los 60 centímetros , lo que convierte cada salto en una maniobra de altísimo riesgo.

Baggio describió que quienes realizan estas acciones son “chicos muy chicos, entre 10 y 15 años, que están solos, van solos al río y no cuentan con la supervisión de sus padres. Nadie se hace responsable de ellos y mucho menos de sus actos”. Indicó además que algunos jóvenes se arrojan sin medir las consecuencias, mientras por debajo cruzan nadadores o personas en kayak, lo que suma un riesgo adicional de lesiones graves.

ON - Calor Cuidad Rio (2).jpg Omar Novoa

Desde el cuerpo de guardavidas informaron que ya se registraron varios episodios en los que debieron acercarse a advertirles sobre el peligro, aunque —según Baggio— “no respetan las indicaciones del guardavidas, no respetan las indicaciones de la Policía”. Ante esta situación, manifestó que el municipio se encuentra en alerta: “Honestamente, hacemos responsables a sus padres de estas decisiones negligentes de arrojarse del puente tan peligrosamente”.

El subsecretario remarcó, en diálogo con Canal 7 Noticias, que la preocupación no es nueva y que cada temporada estival el comportamiento se repite, pese a las campañas de concientización y a la presencia permanente de personal de control en los sectores habilitados. Sin embargo, la combinación de poca profundidad, imprudencia y ausencia de adultos genera un escenario propicio para accidentes con consecuencias graves.

Las autoridades recordaron que los balnearios cuentan con áreas seguras para el baño, señalización, guardavidas y recomendaciones que deben ser respetadas. También insistieron en que los menores no deben ingresar solos al río y que la supervisión familiar es indispensable para evitar situaciones que puedan pasar de la diversión al peligro en cuestión de segundos.

Temporada de verano en el Rio.jpg Hay cursos de agua que no cuentan con guardavidas y que si bien es sencillo acceder, son lugares riesgosos. Omar Novoa.

Mientras las temperaturas continúan en ascenso y se espera un verano intenso, el municipio reforzará los controles y las campañas de prevención. Aun así, Baggio subrayó que ninguna medida será suficiente si no hay acompañamiento de los adultos responsables. “No sabemos de qué modo hablarles para que entiendan el riesgo”, concluyó.

Una peligrosa "tradición" que preocupa en Neuquén

La escena se repite cada verano. A pesar de las advertencias y los esfuerzos de guardavidas, policías y encargados del balneario neuquino, los adolescentes y niños siguen utilizando el puente sobre el ex río Grande, en el acceso a la Isla 132, como un trampolín improvisado.

Este comportamiento, que ya es habitual durante la temporada estival, pone en peligro sus vidas y genera una preocupación constante entre quienes trabajan para garantizar la seguridad en el balneario Gustavo Fahler.

El principal problema es la falta de conocimiento sobre lo que hay bajo el agua en esa zona. No se sabe qué hay abajo, puede haber ramas, piedras, y el peligro es ese. Más allá de la caída, el fondo es impredecible. Los guardavidas realizan un esfuerzo constante para prevenir accidentes, pero su capacidad de acción es limitada.