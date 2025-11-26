Donarán el cerebro de Bruce Willis tras su muerte
El actor estadounidense fue diagnosticado con Demencia Frontotemporal y su cerebro podría aportar datos sobre la enfermedad poco conocida.
La salud de Bruce Willis está deteriorándose con el correr de los días y la familia tomó una decisión que movilizó a todo Hollywood. El actor fue diagnosticado en 2023 con Demencia Frontotemporal (FTD) y, en las últimas horas, trascendió que su entorno decidió donar su cerebro a la ciencia para ser estudiado.
Desde que comenzó el tratamiento, la familia adaptó su vida para acompañarlo y cuidar de su salud física y mental. Hoy, el estadounidense, vive en una casa equipada con atención las 24 horas. El actor de 70 años recibe el amor y la compañía de su esposa Emma Heming Willis, su ex Demi Moore y sus hijas Rumer, Scout y Tallulah Willis.
La donación del cerebro de Willis a la ciencia será clave ya que la demencia frontotemporal es menos frecuente que el Alzheimer, pero es una de las causas más frecuentes de demencia en personas menores de 65 años.
La patología afecta los lóbulos frontales y temporales del cerebro, lo que impacta en la conducta, el lenguaje y la capacidad de planificar.
Para los especialistas falta investigación para comprender mejor sus mecanismos, desarrollar tratamientos específicos y mejorar el diagnóstico temprano de la enfermedad. Por ello, el cerebro de Willis tras su muerte será de real importancia para dar respuesta a un sinfín de preguntas que tienen hoy los investigadores.
