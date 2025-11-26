Donarán el cerebro de Bruce Willis tras su muerte

El actor estadounidense fue diagnosticado con Demencia Frontotemporal y su cerebro podría aportar datos sobre la enfermedad poco conocida.

La salud de Bruce Willis está deteriorándose con el correr de los días y la familia tomó una decisión que movilizó a todo Hollywood . El actor fue diagnosticado en 2023 con Demencia Frontotemporal (FTD) y, en las últimas horas, trascendió que su entorno decidió donar su cerebro a la ciencia para ser estudiado.

Desde que comenzó el tratamiento, la familia adaptó su vida para acompañarlo y cuidar de su salud física y mental. Hoy, el estadounidense, vive en una casa equipada con atención las 24 horas. El actor de 70 años recibe el amor y la compañía de su esposa Emma Heming Willis , su ex Demi Moore y sus hijas Rumer, Scout y Tallulah Willis.

La donación del cerebro de Willis a la ciencia será clave ya que la demencia frontotemporal es menos frecuente que el Alzheimer , pero es una de las causas más frecuentes de demencia en personas menores de 65 años.

La patología afecta los lóbulos frontales y temporales del cerebro, lo que impacta en la conducta, el lenguaje y la capacidad de planificar.

Para los especialistas falta investigación para comprender mejor sus mecanismos, desarrollar tratamientos específicos y mejorar el diagnóstico temprano de la enfermedad. Por ello, el cerebro de Willis tras su muerte será de real importancia para dar respuesta a un sinfín de preguntas que tienen hoy los investigadores.