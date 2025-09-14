La dura batalla de Bruce Willis: revelan un accidente que pudo anticipar algunos síntomas de su enfermedad

La salud de Bruce Willis continúa siendo motivo de profunda preocupación en el mundo del espectáculo. El legendario actor de Duro de Matar, referente indiscutido del cine de acción, enfrenta desde hace tiempo una compleja enfermedad: demencia frontotemporal (DFT), un diagnóstico que se hizo público en 2023 y que marcó su despedida definitiva de los sets de filmación.

En este proceso, su esposa Emma Heming Willis asumió un rol clave como vocera y sostén de la familia, relatando con valentía cómo atraviesan este duro presente. En diálogo con Fox News Digital, la modelo y empresaria compartió un dato que sorprendió a millones de fanáticos: un accidente ocurrido durante la filmación de la saga Duro de Matar podría haber sido el detonante silencioso de los primeros signos de deterioro.

“Eso le quitó gran parte de la audición. Y con el tiempo, todos empezamos a notar que no escuchaba bien. Al principio creí que era eso, que simplemente estaba envejeciendo”, confesó Heming, recordando aquellos años en los que la familia atribuía las dificultades de Willis a una consecuencia natural del rodaje.

El doble de Bruce Willis visitó el Alto Valle y contó cómo es vivir haciéndose pasar por otro

Los primeros indicios que pasaron desapercibidos

Durante años, tanto colegas como familiares del actor pensaron que sus dificultades para seguir conversaciones o responder de manera fluida se debían a ese accidente en el set. Sus hijas, Rumer y Tallulah Willis, también habían contado en entrevistas que solían bromear con esa situación. “¡Habla más fuerte! ¡Duro de Matar le arruinó los oídos a papá!”, recordó Tallulah, evocando las escenas familiares en las que el actor parecía desconectado. Sin embargo, el tiempo reveló una verdad mucho más dura: detrás de esas pausas y momentos de desconexión se escondía una enfermedad neurológica compleja, que con los años se fue manifestando con mayor claridad.

bruce willis actuación lenguaje.jpg j.webp

Un relato íntimo en primera persona

En su libro recientemente publicado, Emma and Bruce Willis: The Unexpected Journey (El viaje inesperado), Heming detalla con crudeza los cambios que fue notando en su esposo. Allí describe cómo las reuniones familiares dejaron de fluir, cómo Bruce comenzó a mostrar desinterés en situaciones cotidianas y hasta cómo reapareció una tartamudez de la infancia que ella nunca antes había presenciado. “Todo se sentía extraño. Nuestra relación ya no era la misma”, confesó la esposa del actor, evidenciando el dolor de ver transformada la vida de la pareja por una condición tan difícil de sobrellevar.

bruce willis

Un cuadro irreversible y una decisión difícil

La demencia frontotemporal es un tipo poco frecuente de demencia que suele aparecer en personas más jóvenes que aquellas afectadas por el Alzheimer. En el caso de Willis, la enfermedad fue detectada tras un período en el que se le había diagnosticado afasia, un trastorno que afecta directamente la capacidad de comunicarse. El avance de la enfermedad lo llevó a ser trasladado recientemente a un hogar especializado en cuidados médicos permanentes. “Es una de las decisiones más difíciles que tuve que tomar, pero sabía que Bruce habría querido eso para nuestras hijas por encima de cualquier cosa”, reconoció Emma en una entrevista con ABC News.

bruce willis hijas

Un mensaje que trasciende a Hollywood

Más allá del dolor, Heming Willis insiste en transmitir un mensaje de concientización sobre la importancia de visibilizar las enfermedades neurodegenerativas y ofrecer contención a quienes las atraviesan, tanto pacientes como familiares. El propio actor, en declaraciones de años anteriores, había resumido con simpleza su manera de redefinir la felicidad frente a los desafíos de la vida: “Mi definición de felicidad es levantarme a la mañana”. La historia de Bruce Willis no solo impacta en Hollywood, donde es recordado como uno de los héroes de acción más grandes de la historia del cine, sino que también genera reflexión a nivel mundial sobre la fragilidad de la salud y la necesidad de apoyo en estos procesos. Mientras tanto, su esposa y sus hijas permanecen unidas, sosteniendo al actor en una batalla tan difícil como conmovedora.