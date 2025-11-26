El Puma Rodriguez exige disculpas de la aerolíneas y asegura que lo trataron como "delincuente"

El cantante venezolano sufrió un confuso episodio en un vuelo a Miami y tuvo que aclarar la situación en un extenso comunicado.

El Puma Rodriguez quedó envuelto en un verdadero escándalo tras ser bajado de un vuelo internacional por protagonizar una fuerte discusión con la triuplación. El cantante venezolano de 82 años decidió romper el silencio en sus redes sociales.

Todo comenzó cuando el artista abordó un vuelo de American Airlines en Ecuador con destino a Miami. En el avión colocó su valija que contenía medicación en un compartimento alejado de su asiento y cuando la tripulación le pidió reubicarla, se negó y se desató el cruce con la tripulación.

Tras la viralización de la situación, El Puma decidió romper el silencio y narrar en primera persona lo ocurrido. En primer lugar, aclaró que no solo es cliente frecuente de la aerolínea, sino que manifestó su descontento por el trato recibido.

Luego, contó que se encontraba en Quito luego de brindar un show en el lugar y que durante la noche no había podido conciliar el sueño. “Uno no duerme y a las 5 de la mañana había que estar en el aeropuerto para un vuelo, temprano”, dijo.

En el video se refirió a que en sus viajes lleva un bolso con sus medicinas y que, en esta oportunidad, fue ubicado en el primer asiento, un lugar que suele evitar porque no le permite llevar nada sobre el regazo ni en los brazos. “Y meto ese bolso debajo del asiento, y efectivamente lo hice, pero vino el jefe de cabina de los asistentes de vuelo y me dice que no podía estar ahí abajo”, continuo.

El cantante accedió al pedido y entregó el bolso para que sea guardado en un compartimiento. Sin embago, un comentario que hizo el artista segundos después desató la polémica. “Dije: “Este muchacho es un poco tonto” porque era algo muy simple de resolver”, relató.

“En realidad, la palabra fue “pendejada”, que es como una tontería y este muchacho fue y dijo que yo estaba hablando pestes de él. Y me avisan que van a hablar con el capitán para ver si podía quedar o sacarme del avión”, recordó.

Pese a que pidió disculpas, lo bajaron del avión. “Me echaron del avión como un delincuente” y “me sentí humillado”.

Tras bajar del vuelo, El Puma regresó a un hotel ubicado a 40 minutos del aeropuerto y luego tomar un vuelo con destino a Miami.

Sobre el cierre de su descargo, exigió a la compañía aérea un pedido de disculpas por el mal momento vivido. “La gente me conoce, sabe quién soy. Soy un acto abierto y espero una disculpa de America Airlines y que esto no vuelva a pasar”, concluyó.