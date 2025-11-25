Qué llevaba en la valija el Puma Rodríguez que provocó el enojo de un pasajero y la expulsión del cantante del avión

El cantante tuvo un tenso cruce con la tripulación en un vuelo luego de un problema que se originó con otro pasajero.

El Puma Rodríguez tuvo que ser advertido durante un vuelo desde Ecuador a Estados Unidos luego de que un pasajero que iba a su lado se queje por un maletín que llevaba el artista para transportar su medicina que consume tras un trasplante pulmonar. En las redes sociales se viralizaron videos donde el artista tuvo un tenso cruce con la tripulación.

“No me siento bien y de parte de la tripulación no me dejan estar acá, primera vez en mi vida”, dijo el Puma mientras filmaba un video en los pasillos del avión. Rápidamente, con tono de furia, un miembro de la tripulación le ordenó: “ ¡Desembarque de mi avión ahorita! ”.

Quien sería el piloto apuntó con mayor fervor: "Usted no puede hacer filmación. Usted estaba muy (irrespetuoso) con nuestros tripulantes”. Luego de haberse negado a correr el maletín tras el pedido de quien lo requirió, el Puma tuvo que descender de forma obligatoria de la unidad.

Ca7riel y Paco Amoroso: de ganar los Latín Grammy a quedar demorados en Estados Unidos

Ca7riel y Paco Amoroso fueron demorados en el aeropuerto tan solo tres días más tarde de haber tenido una destacada actuación en los Latin Grammys siendo distinguidos con un premio y teniendo un espacio con un show que impactó en el evento. Todo ocurrió luego de una situación que requirió de un llamado de atención durante un vuelo.

Dentro del avión que los transportaba comenzaron a realizar un video para la canción "Chapulín", su colaboración con "Ysy A". Al ver el revuelo que generaron por los pasillos, una azafata se acercó a ellos y le dijo: “¡No! ¡Don’t touch me!” ("No me toques", en su traducción al castellano). Luego de la situación que alteró el avión, tuvieron una situación particular cuando llegaron a la ciudad destino.

Al arribar al lugar, se encontraron con personal del FBI que los demoró junto a su equipo de trabajo. Allí fueron indagados y demorados por algunos minutos mientras un acompañante intentaba mediar para dar explicaciones de lo sucedido. Más tarde fueron liberados y pudieron ingresar a la ciudad para continuar con su agenda.

