Aseguran que Morena Rial está depresiva y “solo mira la pared” en la cárcel

La hija de Jorge Rial no atraviesa su mejor momento personal y sigue presa. Su abogado alertó sobre el estado de salud de la influencer.







Morena Rial sigue presa y complicada

Morena Rial continua en prisión y los días en la cárcel se vuelven cada vez más complejos para la influencer. A casi dos meses de su detención, la mediática continua sin conseguir que la Justicia le otorgue la prisión domiciliaria y tampoco logró obtener la autorización para usar su celular.

Su abogado Alejandro Cipolla, abogado y amigo, estuvo en el programa de Mariana Fabbiani y contó que Morena fue sometida a un examen psicológico para determinar si podría ser mamá y favoreció a la influencer. “Ahora ya no debería tener ninguna otra excusa para seguir dilatando el encuentro de una madre con su hijo”, subrayó.

“La ley es clara: las madres con hijos menores de 5 años tienen que estar juntos”, remarcó el letrado quien se mostró molesto por la decisión de la justicia de no brindarle un teléfono celular como lo tiene el resto de las detenidas.