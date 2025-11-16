"Está esperando lo peor": Morena Rial sufrió una severa crisis nerviosa en la cárcel

La defensa de la influencer asegura que su permanencia en el penal está afectando su estado físico y mental: la mediática no quiere perder la custodia de su hijo.

Morena Rial continúa detenida en la Unidad Penal N° 51 de Magdalena, donde cumple prisión preventiva desde hace varios días, y su entorno más cercano describe un escenario de creciente preocupación. Según indicaron, su permanencia en el penal está afectando tanto su estado físico como su salud mental , en un contexto que consideran cada vez más difícil de sobrellevar. La joven ya suma un mes y medio de encierro en el establecimiento, adonde fue trasladada tras incumplir las condiciones impuestas por la Justicia cuando había sido excarcelada en la causa por robo de viviendas en la zona norte del Gran Buenos Aires.

Su abogado Martín Leiro advirtió que la situación emocional de su defendida se encuentra en un punto crítico. En diálogo con el programa "DDM" (América), explicó que la influencer atraviesa días particularmente duros, atravesados por el miedo a perder la custodia de su hijo Amadeo. “ Morena está esperando lo peor . Yo no la vi bien. No está bien, está muy mal en el lugar”, afirmó el letrado, quien la visitó recientemente en el penal.

Según su testimonio, la encontró conmocionada luego de mantener una conversación telefónica con su padre Jorge, que habría funcionado como un desencadenante para su estado de angustia. “Cuando llegué, Morena estaba conmocionada y en llanto porque estaba hablando con su papá ”, relató al describir el encuentro.

Ante este panorama, el representante legal confirmó que solicitará una evaluación del estado emocional y económico de la joven, a fin de dejar asentadas sus condiciones actuales dentro del expediente judicial. “La situación es muy delicada”, explicó, dando cuenta de que la defensa considera necesario un abordaje más exhaustivo sobre el impacto que la reclusión está generando en su salud mental.

Paralelamente, describió las condiciones de encierro en las que permanece: explicó que la creadora de contenido está alojada en un pabellón donde comparte celda con Florencia Ibáñez, una interna conocida por su participación en el triple crimen de Florencio Varela. “Son amigas, no son compañeras. Son dos causas y delitos distintos, pero ambas están detenidas”, aclaró el abogado al detallar la convivencia.

Cómo es la celda en la que permanece Morena Rial

En los últimos días también se difundieron imágenes y descripciones de la celda donde permanece alojada la joven. Se trata de un espacio ubicado en el área conocida como “buzones”, un sector apartado del resto de la población carcelaria. Allí, según especificó Leiro, Morena cuenta con una ventana, un baño, una cama de hormigón, un colchón ignífugo y frazadas. Pese a que el ex conductor de "Argenzuela" intentó acercarle un teléfono celular, la mediática aún no cuenta con uno, lo que limita sus posibilidades de comunicación.

Las características del lugar generaron una fuerte reacción en redes sociales: muchos remarcaron el contraste entre el estilo de vida que llevaba fuera del penal -marcado por los canjes, tratamientos estéticos y promociones- y las restricciones de su presente. En ese marco, algunos usuarios expresaron posiciones críticas sobre su conducta previa. “Morena está en la cárcel porque no cumplió en lo más mínimo las pocas cosas que debía cumplir. No hizo nada bien. Defienden lo indefendible”, fue uno de los comentarios que circularon.