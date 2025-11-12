La estafa millonaria de Morena Rial a un boxeador

La hija de Jorge Rial suma una nueva denuncia en su contra y ahora la acusan de haber robado miles de dólares a un boxeador.

Morena Rial sigue detenida tras desobedecer a la justicia y, en las últimas horas, se sumó un nuevo conflicto. Es que ahora un boxeador denunció a la joven y la tildó de estafadora.

Natán Bianco es boxeador y realizó una dura acusación contra la hija de Jorge Rial. “Me sorprendió mucho cuando vi que la dejaban detenida” dijo el hombre que charló con Juan Etchegoyen y denunció a la influencer.

“Es una persona que no banco por la mala actitud que tuvo conmigo”, siguió el denunciante quien contó que le robó 2.500 dólares.

El deportista explicó que Morena le prometió verificar su cuenta de Instagram, pero que para hacerlo tenía que pagarle ese monto de dinero ya que un tercero llevaría adelante esa tarea.

“Me dijo que tenía el contacto para conseguirlo pero que tenía un costo. Yo confié en ella porque era alguien de la televisión”, explicó.

Pese al pago de ese monto en dólares, nunca se concretó la verificación de la cuenta y eso no fue todo. Bianco contó que automáticamente lo bloqueó de sus redes. “Le pagué y me bloqueó de todos lados. Ella vino físicamente con otra persona famosa que prefiero no nombrar y me cobró los 2.500 dólares. Me dijo que tardaba unos días y apenas se fue del country, me bloqueó”, relató.

En declaraciones con Etchegoyen, el damnificado contó que pudo recuperar parte del dinero robado por Morena Rial a través de su abogado y el propio Jorge Rial, pero no la totalidad. “Ella se merece estar en la cárcel para que recapacite”, sentenció.