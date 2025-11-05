La devastadora noticia sobre Morena Rial que dio una vidente

Morena Rial se encuentra detenida desde fines de septiembre, cuando la policía la fue a buscar a su hogar del barrio porteño de Caballito por incumplir los requisitos que le había impuesto la Justicia el día que salió en libertad condicional tras cometer varios robos en casas de la Zona Norte del Gran Buenos Aires.

Luego de que le rechazaran el pedido de arresto domiciliario para poder estar con su hijo Amadeo, la vidente de los famosos se reportó sobre el tema y confirmó una triste noticia para la mediática, que continuará en el penal de Magdalena.

A través de un video Mariam Caleiro -que ya acertó otras predicciones- confirmó que le esperan días terribles a la hija de Jorge Rial. “Voy a hablar de Morena Rial. Cuando cierro los ojos y pienso en ella veo un karma muy fuerte, está metida en un lodo profundo en la parte espiritual. Es todo muy denso. Su futuro es muy escaso: va a ir de mal en peor. Es muy triste”, sostuvo.

Por otro lado, la semana pasada, Morena Rial recibió la visita de Alan Cañete, su mejor amigo, con quien tuvo una charla sincera en la que le confirmó una noticia que lo sorprendió. En DDM, el joven explicó que la mediática va a estudiar abogacía, ya que quiere progresar y darle una buena vida a su hijo Amadeo. La metodología de estudio sería online, ya que si llegaran a darle el arresto domiciliario no puede salir de la vivienda.

Fueron semanas muy difíciles para Morena, que hace poco fue atacada por un insecto en la Unidad 51. “Estuvo toda una noche con fiebre. Pasó el fin de semana esto. Nadie fue a verla de los médicos, se ve que estaban viendo la tele. Me lo comentó indignada. Ahora está bien de salud pero la pasó mal", se quejó su abogado.

Piden prisión preventiva para Morena Rial y se complica su situación en la cárcel

Morena Rial nuevamente está en problemas con la justicia luego de desobedecer las condiciones que le había impuesto la justicia para poder otorgarle la prisión domiciliaria. En las últimas horas la situación se agravó debido a que el fiscal de la causa pidió la prisión preventiva para la hija del periodista Jorge Rial, según reveló la periodista May Martorelli en Arriba Argentinos.

Según se conoció el fiscal tiene pruebas de que la denunciada violó las restricciones de la prisión domiciliaria. Las mismas serían imágenes que tiene de Morena visitando el domicilio de una amiga que sería en el barrio de Caballito, Capital Federal aún sin el permiso de hacerlo debido a que el domicilio autorizado es el de su hermana.

Sumado a estas pruebas, el fiscal sostiene que la hija del periodista no se presentó a cumplir con los controles judiciales, a pesar de que en ese lapso hizo actividades personales. Ante este contexto pedirá que no vuelva a tener la prisión domiciliaria aunque dependerá de la justicia si toma o no el pedido.

Actualmente Morena se encuentra detenida en la Unidad Penitenciaria N° 51 de Magdalena, en la provincia de Buenos Aires.