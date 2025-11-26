Quién era la funcionaria que murió en el fatal vuelco de un micro en Ruta 2

La mujer viajaba a una actividad encabezada por el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Hubo otra víctima fatal y varios heridos graves.

Este martes por la mañana se registró un violento accidente en la Ruta 2 , a la altura de Mar Chiquita , y hubo varios pasajeros heridos. Un micro de turismo protagonizó un vuelco fatal - por el que testigos aseguraron que se vivió una escena de terror- con gritos y pedidos de ayuda.

En las últimas horas se reveló la identidad de las dos personas que perdieron la vida. Afortunadamente no hubo que lamentar más muertes, ya que en la unidad de la empresa Turismo New Bus se trasladaban 56 pasajeros.

Fuentes policiales precisaron que el colectivo volcó minutos antes de las 10 de la mañana en el kilómetro 325 de la Ruta 2 , cuando el chofer perdió el control al tomar una curva para reincorporarse a la traza principal. El impacto destruyó gran parte del techo y dejó escenas de extrema gravedad, con más de cuarenta heridos.

Quiénes eran las dos mujeres que murieron en el brutal vuelco

Según indicó La Nación, las fallecidas fueron identificadas como María Fernández, militante de Morón, y Mónica Mendoza, funcionaria de José C. Paz.

funcionaria muerte ruta 2

El nombre de la funcionaria de José C Paz fue uno de los que más impactó en la política. Mónica formaba parte de la delegación que viajaba rumbo a Mar del Plata para participar del Primer Encuentro Internacional de Hábitat Popular, con la presencia del gobernador Axel Kicillof, el cual fue suspendido posteriormente al conocerse la tragedia.

Se desempeñaba como directora de Hábitat de la Secretaría de Obras y Servicios de ese municipio y era reconocida por su labor en Mutual Primavera. Según consignó el diario marplatense La Capital, tenía una extensa trayectoria en trabajo territorial y organización comunitaria.

Desde la mutual impulsaba proyectos de formación, vivienda, servicios comunitarios y espacios educativos para familias del barrio Primavera, en José C. Paz, distrito gobernado por Mario Ishii, quien la despidió por redes profundamente conmocionado. "Una compañera de fierro, siempre al servicio de nuestra gente y también muy comprometida con la comunidad", relató.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ishiiargentina/status/1993412736911655116?s=20&partner=&hide_thread=false Con mucho dolor despido a Mónica Mendoza, ex directora de Hábitat de nuestra Municipalidad. Una compañera de fierro, siempre al servicio de nuestra gente y también muy comprometida con la comunidad desde la Mutual Primavera.

Acompaño a su familia y seres queridos en este momento… pic.twitter.com/7OwqtTfgly — Mario Ishii (@ishiiargentina) November 25, 2025

Su muerte generó conmoción no solo en ese ámbito laboral, sino en gran parte de la comunidad de José C. Paz, donde era muy reconocida por su labor y cercanía con las familias necesitadas.

"Mónica fue una persona imprescindible en la red comunitaria local y regional, una activista incansable que se entregó de manera integral a mejorar las condiciones de vida de vecinas y vecinos", escribió una compañera de trabajo de Mendoza a través de redes sociales.

En reconocimiento a su compromiso social y comunitario, así como también a su labor y aportes al territorio, la UNPAZ declaró duelo institucional entre el 25 y el 28 de noviembre.

Qué se sabe sobre el conductor del micro

Tras el brutal accidente, en el lugar intervino el fiscal Germán Vera Tapia, que ordenó la aprehensión del chofer del micro, imputado por homicidio culposo agravado por uso de vehículo automotor. Aunque los test de alcoholemia dieron negativo, se solicitaron análisis toxicológicos para descartar otras sustancias. La principal hipótesis apunta a que el conductor podría haberse dormido al volante.

micro ruta 2

La unidad contaba con habilitación vigente y VTV al día, con vencimiento en abril de 2026. Durante la tarde, el vehículo fue removido de la ruta para continuar con las pericias mecánicas.

El crudo relato del cura que intentó salvar pasajeros del micro en Ruta 2

Uno de los pasajeros del micro era el cura Francisco "Paco" Olveira, en Opción por los Pobres, relató lo ocurrido en el viaje desde el hospital de General Pirán al aire en el programa de A la Barbarossa en Telefe.

Según su relato, el viaje transcurría normal hasta que en una curva se salió del camino y volcó sobre una zanja. "Nadie sintió en ningún momento ninguna cosa rara hasta el momento del accidente", explicó.