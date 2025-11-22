Polémica con Morena Rial: filtraron un chat que habría enviado mientras está detenida en la cárcel

La situación de Morena Rial dentro de la Unidad 51 de Magdalena sumó un nuevo capítulo luego de que se confirmara que la mediática ya tiene en su poder un teléfono celular autorizado . La noticia fue confirmada por su abogado Martín Leiro, durante su participación en "DDM" (América), donde mostró una captura de un chat atribuida a la joven. En esa conversación, la influencer escribió el mensaje: “¿Qué onda?” , dirigido a una persona cuya identidad no fue revelada.

La filtración de esa captura generó un revuelo inmediato, no solo por tratarse de la primera comunicación conocida desde su detención, sino también por lo que ocurrió inmediatamente después: un posteo en Instagram que encendió las alarmas dentro del penal. La publicación, realizada en la cuenta @morenarialokk , llamó la atención de las autoridades del establecimiento, ya que una de las condiciones para que pudiera acceder al uso de un dispositivo era justamente no utilizar redes sociales ni comunicarse con la prensa.

Guido Záffora, panelista del ciclo, deslizó incluso que “a las 17 se lo sacan" , dando a entender que el permiso podría ser revocado todos los días. Sin embargo, el representante legal de la creadora de contenido salió rápidamente a aclarar la situación. Según explicó el letrado, la hija del conductor televisivo firmó un acta de compromiso al recibir el móvil, donde quedó explicitada la prohibición de acceder a plataformas como Instagram .

Además, aseguró que la publicación no fue realizada por ella: “Esa cuenta está captando seguidores, pero no la usa Morena, la maneja otra persona, que desconozco quién es”. Leiro también detalló que la conducta de la mediática dentro del establecimiento cambió notablemente. Según relató, recibió comentarios positivos desde la propia dirección del servicio penitenciario: "La máxima autoridad me dijo que viene bien, que está totalmente cambiada y lo está demostrando día a día”.

Morena Rial Posteo

Morena Rial se revinculó con su padre Jorge

También destacó la emoción que le provoca a la joven poder retomar el vínculo con su padre Jorge: “Habla con el papá y se pone a llorar. Está bien y contenta porque está en plena comunicación. Se están reencontrando". Mientras tanto, el ex "Intrusos" decidió viajar a Cuba, en medio de la reclusión de su hija, para seguir de cerca una de sus pasiones: la creación de habanos. Aunque su viaje pudiera parecer inoportuno, su entorno insiste en que mantiene una comunicación constante con la influencer.

Según confirmó el abogado, antes de viajar a La Habana, el comunicador le envió un teléfono -presumiblemente el que hoy utiliza bajo las normas del penal- junto con mercadería, alimentos y productos de higiene. El gesto tuvo un fuerte impacto en Morena, que recibe estos acercamientos como pequeños pasos en la recuperación de una relación desgastada.