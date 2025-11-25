Quién es el ex de Wanda Nara que reemplazará a Maxi López en MasterChef Celebrity
El exfutbolista deberá viajar a Europa para estar presente en el nacimiento de su hijo y la producción ya gestiona un reemplazo.
Maxi López se convirtió en uno de los famosos que más repercusión genera dentro del universo de MasterChef Celebrity, el reality de cocina de Telefe. Es por eso que desde la producción del reality se pensó en otro hombre del pasado vinculado a Wanda Nara para reemplazar al exfutbolista que deberá viajar a Europa.
En el ciclo Intrusos, Paula Varela contó cuál es el ex de la conductora que ya tiene todo acordado para reemplazar al ex futbolista cuando viaje a Europa por el nacimiento de su hijo varón con Daniela Christiansson, quien está en el octavo mes de embarazo. "La pregunta sería, ¿sale un ex de Wanda y entra otro ex? Ex por ex es la apuesta de MasterChef", comenzó explicando la panelista. Y agregó: "En el programa el protagonismo que ha tomado Maxi López gustó mucho y es una de las cosas que más funciona es su participación".
Y reveló que se trata del cantante L-Gante quien reemplazará a Maxi en la competencia gastronómica el tiempo que esté ausente ante el nacimiento del bebé: "El que está cerrado para ingresar en lugar de Maxi López, que después tal vez vuelve, es L-Gante". En ese sentido, el conductor Adrián Pallares sumó: "Maxi viajaría el 5 de diciembre por lo cual todavía tiene tiempo de dejar programas grabados y volvería el 5 de enero".
Y Rodrigo Lussich observó de cara a esta logística: "O sea el reemplazo sería un mes. A lo cual yo sumo: si Maxi López vuelve en enero con su bebé nacido y los tiempos de las grabaciones es porque gana MasterChef. No es data, yo entiendo eso".
Wanda Nara y L-Gante se separaron definitivamente en abril de 2025 después de reencontrarse tras un tiempo distanciados. Tras el anuncio de separación del cantante, ambos dejaron de seguirse en las redes y cada uno siguió su camino.
El llanto de Maxi López en MasterChef y la propuesta que le hizo Wanda Nara
Maxi López rompió en llanto durante la transmisión de un nuevo capítulo de MasterChef Celebrity que contó con un aliciente particular que hizo emocionar a todos en el estudio. Es que durante la propuesta para cocinar, los participantes tuvieron la presencia y colaboración de los hijos Valentino, Constantino y Benedicto.
A la hora de expresarse en la presentación de su plato ante el jurado, Maxi exhibió su emoción al ser consultado por la madre de sus hijos y conductora del programa Wanda Nara sobre lo más dificil de vivir lejos de los hijos: “Que te la pasás extrañándolos. Allá y acá”, dijo entre lágrimas. Rápidamente Wanda acompañó: "Ay, no me hagas llorar, Maxi. No llores que los chicos están todos bien y eso es lo más importante".
"Trato de estar presente acá y allá pero me cuesta. Es difícil. Este plato está hecho con amor", dijo mientras se secaba las lágrimas. "Cuando estoy acá, extraño a mi hija (Ellen) y cuando estoy allá, extraño a mis hijos acá", se sinceró.
"¿Y qué hay que hacer para tener a todos juntos? ¿Cómo podemos hacer?", preguntó Wanda entendiendo la situación. Mientras que Maxi confesó: "Voy a tener que tomar una decisión, no se. Me gustaría tenerlos a todos juntos".
