Quién es el ex de Wanda Nara que reemplazará a Maxi López en MasterChef Celebrity

El exfutbolista deberá viajar a Europa para estar presente en el nacimiento de su hijo y la producción ya gestiona un reemplazo.

Maxi López se convirtió en uno de los famosos que más repercusión genera dentro del universo de MasterChef Celebrity , el reality de cocina de Telefe. Es por eso que desde la producción del reality se pensó en otro hombre del pasado vinculado a Wanda Nara para reemplazar al exfutbolista que deberá viajar a Europa.

En el ciclo Intrusos, Paula Varela contó cuál es el ex de la conductora que ya tiene todo acordado para reemplazar al ex futbolista cuando viaje a Europa por el nacimiento de su hijo varón con Daniela Christiansson, quien está en el octavo mes de embarazo. "La pregunta sería, ¿sale un ex de Wanda y entra otro ex? Ex por ex es la apuesta de MasterChef", comenzó explicando la panelista. Y agregó: "En el programa el protagonismo que ha tomado Maxi López gustó mucho y es una de las cosas que más funciona es su participación".

Y reveló que se trata del cantante L-Gante quien reemplazará a Maxi en la competencia gastronómica el tiempo que esté ausente ante el nacimiento del bebé: "El que está cerrado para ingresar en lugar de Maxi López, que después tal vez vuelve, es L-Gante". En ese sentido, el conductor Adrián Pallares sumó: "Maxi viajaría el 5 de diciembre por lo cual todavía tiene tiempo de dejar programas grabados y volvería el 5 de enero".

image

Y Rodrigo Lussich observó de cara a esta logística: "O sea el reemplazo sería un mes. A lo cual yo sumo: si Maxi López vuelve en enero con su bebé nacido y los tiempos de las grabaciones es porque gana MasterChef. No es data, yo entiendo eso".

Wanda Nara y L-Gante se separaron definitivamente en abril de 2025 después de reencontrarse tras un tiempo distanciados. Tras el anuncio de separación del cantante, ambos dejaron de seguirse en las redes y cada uno siguió su camino.

El llanto de Maxi López en MasterChef y la propuesta que le hizo Wanda Nara

Maxi López rompió en llanto durante la transmisión de un nuevo capítulo de MasterChef Celebrity que contó con un aliciente particular que hizo emocionar a todos en el estudio. Es que durante la propuesta para cocinar, los participantes tuvieron la presencia y colaboración de los hijos Valentino, Constantino y Benedicto.

Embed - Maxi López lloró al hablar de sus hijos: "Me la paso extrañando" - Masterchef Celebrity

A la hora de expresarse en la presentación de su plato ante el jurado, Maxi exhibió su emoción al ser consultado por la madre de sus hijos y conductora del programa Wanda Nara sobre lo más dificil de vivir lejos de los hijos: “Que te la pasás extrañándolos. Allá y acá”, dijo entre lágrimas. Rápidamente Wanda acompañó: "Ay, no me hagas llorar, Maxi. No llores que los chicos están todos bien y eso es lo más importante".

"Trato de estar presente acá y allá pero me cuesta. Es difícil. Este plato está hecho con amor", dijo mientras se secaba las lágrimas. "Cuando estoy acá, extraño a mi hija (Ellen) y cuando estoy allá, extraño a mis hijos acá", se sinceró.

"¿Y qué hay que hacer para tener a todos juntos? ¿Cómo podemos hacer?", preguntó Wanda entendiendo la situación. Mientras que Maxi confesó: "Voy a tener que tomar una decisión, no se. Me gustaría tenerlos a todos juntos".