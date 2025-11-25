Cómo es el hotel boutique en el que se hospedan Pampita y Martín Pepa en Madrid

La modelo se encuentra de viaje por España con su pareja y compartieron detalles del lujoso hotel que eligieron para descansar.

Pampita y Martín Pepa se encuentran de viaje por España y se dieron a conocer detalles del hotel en el que alojan en un hotel en Madrid . Se trata de un hotel boutique que sorprendió a todos los seguidores de la modelo por su ascensor ambientado como biblioteca, un bar de lujo y una propuesta estética que combinó diseño clásico con detalles contemporáneos.

Pampita y Martín Pepa eligieron hospedarse en un hotel boutique madrileño que destaca por su estilo, con un ascensor revestido de libros, un bar con ambientación sofisticada y una arquitectura que integra elementos tradicionales y modernos. La estética general del lugar se destaca por su elegancia y su estilo.

En su paso por España, la modelo compartió en sus redes sociales algunas imágenes del Only Boutique Hotel, ubicado en una de las zonas más elegantes de Madrid. Se trata de un espacio que combina a la perfección arquitectura clásica, diseño contemporáneo y detalles que captan la atención desde el primer momento.

La fachada del hotel donde se alojó Pampita y Martín Pepa conserva el estilo europeo tradicional, con cinco niveles, balcones de hierro forjado y molduras ornamentales que enmarcan cada ventana. En la planta baja, conviven una librería y una entrada principal con marquesina azul, que da paso a un interior pensado para ofrecer una experiencia estética cuidada.

Cómo es el Only Boutique Hotel de Madrid

Uno de los espacios más llamativos del hotel es el ascensor, ambientado como una pequeña biblioteca. Las paredes están revestidas con estanterías llenas de libros, generando una atmósfera cálida y original. La iluminación del techo, compuesta por paneles rectangulares, transforma el trayecto en una pausa visual.

Otro de los detalles que más llamó la atención a los seguidores de Pampita fueron los pasillos y áreas comunes mantienen una línea de diseño elegante, con techos altos, molduras blancas, espejos de cuerpo entero, cerámicas azules y blancas sobre pedestales. El piso en espiga y los grandes faroles colgantes aportaron textura y profundidad.

En el área de la planta bajada, los sillones blancos de respaldos altos con tachuelas en los bordes, los almohadones en tono chocolate y las mesas de madera con libros decorativos invitan a detenerse. La paleta de colores combina blancos, azules profundos y tonos madera, creando un ambiente sereno y sofisticado.

En una de las salas principales, una escultura de rinoceronte montada sobre una pared azul se convierte en el punto focal. Debajo, una chimenea enmarcada por paneles blancos sostiene floreros coloridos y cerámicas ornamentales. A un costado, una lámpara de pie y una silla acrílica transparente suman elementos contemporáneos sin romper la armonía.

De esta manera la modelo y el empresario compartieron los detalles del lujoso hotel en el que se encuentran durante su paso por Europa. Cómo acostumbra, Pampita elige para descansar los lugares más glamorosos cómo así también los más sofisticados. Si algo ha demostrado en el pasado la modelo es que su presencia combina muy bien con ese tipo de ambientes.