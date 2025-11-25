Tras el calor en Neuquén, ¿llegan las tormentas?

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas en la provincia. ¿Cuáles son las zonas afectadas por las precipitaciones?

Luego de una semana de calor agobiante , en la provincia de Neuquén , las condiciones meteorológicas darán un cambio drástico . Según el informe emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se declaró una alerta amarilla por tormentas en gran parte del territorio neuquino.

El pronóstico brindado indica que este miércoles, las precipitaciones afectaran a la zona de la Confluencia, Picún Leufú, Añelo, Las Lajas, Chos Malal, oeste de El Huecú, Loncopué y sur de Andacollo.

El SMN adelantó que podría tratarse de posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Desde el SMN recordaron que rige el Sistema de Alerta Temprana (SAT) y recomendaron mantenerse atentos a las actualizaciones.

mapa_alertas

Se aconseja evitar circular durante los chaparrones, no refugiarse bajo árboles y asegurar elementos sueltos ante posibles ráfagas.

Los pronósticos oficiales pueden consultarse en www.smn.gov.ar o en los canales locales de Defensa Civil y Protección Ciudadana.

Según el pronóstico extendido del SMN, el mal tiempo solo este miércoles en toda la provincia. A diferencia de otros eventos similares, este sistema no provocará un descenso marcado de temperatura y la máxima será de 35°C y las ráfagas de viento podrían alcanzar los 61 kilómetros.

lluvia tormenta santa rosa neuquen María Isabel Sánchez

Teléfonos útiles

103 Defensa Civil a nivel local

101 Policía

100 Bomberos Voluntarios

107 Salud

El clima, las próximas horas

En medio de unos días de intenso calor en la provincia de Neuquén, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) compartió el pronóstico para los próximos días. Según adelantaron, las condiciones se mantendrán estables en todo el territorio neuquino.

La AIC prevé que el calor se mantendrá durante los próximos días, con marcas elevadas hacia mediados de semana. No se esperan cambios bruscos ni episodios de viento intenso en el corto plazo.

Para este martes se espera un día mayormente estable en Neuquén, con condiciones típicas de primavera avanzada y un marcado ascenso de la temperatura. El informe de la AIC indica que el calor será el rasgo predominante de la jornada en toda la provincia.

calor Balneario Sandra Canale (5)

En la ciudad de Neuquén, el organismo anticipa una máxima cercana a los 35 °C y una mínima en torno a los 17 °C, con cielo despejado desde temprano y viento del sector sudeste con intensidad moderada. No se esperan precipitaciones.

El resto de la provincia

En el Alto Valle y zonas del centro neuquino se mantendrán las mismas condiciones: mucho sol, ambiente caluroso desde media mañana y vientos del sudeste que oscilarán entre 20 y 30 km/h. Las temperaturas alcanzarán valores cercanos a los 35 °C, mientras que por la noche aumentará levemente la nubosidad.

El norte provincial tendrá un martes estable, con cielo mayormente despejado, poca variación térmica y calor persistente. Las mínimas se ubicarán entre 16 y 18 °C, y las máximas superarán los 30 °C en la mayoría de las localidades. El viento será débil a moderado del sector sudeste.

Hacia la cordillera y el sur de la provincia, el martes también se presentará con buen tiempo, aire seco y sol durante gran parte del día. Las temperaturas serán algo más moderadas que en el valle, aunque igualmente cálidas para la época, con máximas entre 28 y 30 °C. Por la tarde crecerá la nubosidad, sin pronóstico de inestabilidad.