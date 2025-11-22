"No me compro carteras caras": la picante frase de Pampita dirigida a la China Suárez

La modelo contó que prioriza las relaciones personales al lujo y la ostentación, pero con una frase que fue tomada como un dardo hacia una de sus principales enemigas.

En las últimas horas, Pampita volvió a dejar en claro su forma de manejarse y sus prioridades, a partir de una situación que se volvió viral en las redes sociales.

Luego de que circulara una foto suya viajando en clase economy, muchos usuarios comenzaron a preguntarse por qué no lo hacía en primera, considerando su trayectoria, su nivel de exposición y su trabajo constante en los medios.

Lejos de esquivar la conversación o mostrarse molesta por los comentarios, decidió responder de manera directa y detallada, y de paso marcar una vez más la diferencia con María Eugenia “la China” Suárez.

Pampita habló de su "humilde" estilo de vida

La explicación llegó durante su participación en "Sería increíble", el ciclo de streaming de Olga, donde la modelo lanzó una frase que sorprendió al estudio y se volvió rápidamente tema de conversación.

“Mil veces voy en economy, porque yo prefiero invitar amigos y vamos todos en economy y listo”, afirmó sin dudar, destacando que su elección tiene que ver con compartir el viaje y no con priorizar lujos.

Embed - Pampita explica porque no tiene casa propia #pampita #carolinaardohain

En esa misma charla, la ex jurada del "Bailando" explicó que se trata de una costumbre y no de una excepción vinculada a un vuelo particular. “No voy yo delante y ellos atrás… vamos todos atrás y felices de la vida”, remató, reforzando la idea principal. Durante la conversación también habló de su relación con el dinero y salió al cruce de ciertos comentarios que suelen aparecer sobre su estilo de vida.

“No soy ostentosa, no tengo auto propio, me lo presta una marca… hace 30 años que no pago seguro”, explicó.

De la casa que alquila a las "carteras caras"

A eso se le sumó otra revelación que llamó la atención: no es propietaria de la casa donde vive actualmente, sino que prefiere alquilar para darle a sus hijos el tipo de hogar que imagina. Además mencionó que su pareja, el polista Martín Pepa, suele proponerle una mirada más orientada a la inversión.

“Él me dice: en diez años te comprás una mega casa, y yo le digo que en esos años ya me perdí la crianza de mis hijos”. Para ella, lo importante ahora es disfrutar una “casa divina con jardín”, sin esperar un tiempo para conseguir algo más grande.

Antes de concluir, Carolina Ardohaín dejó una declaración que resonó aún más por el contexto mediático. “No me compro carteras caras, quiero que mis hijos vivan bien”, aseguró. La frase se volvió especialmente significativa porque coincidió con los días en que la China Suárez mostró en redes un bolso exclusivo de Louis Vuitton que el delantero del Galatasaray le había regalado: la publicación había sido con la intención de enfurecer a Wanda Nara. ¿Y ahora?