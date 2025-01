Se supo la manera que tenía Mauro Icardi de cumplirle a Wanda Nara su capricho más exclusivo

Wanda Nara lleva una vida de lujos producto de la fortuna que habría cosechado durante su vida siendo conductora, empresaria, entre otras actividades que se destacan en su vida. Sin embargo, Mauro Icardi , quien es su ex pareja y con quien está envuelta en un escándalo que parece no tener fin a pesar de que siguieron por separados sus caminos, tuvo responsabilidad en parte de los caprichos cumplidos de ella.

Sumado a las averiguaciones que hicieron las periodistas sobre la colección, Pochi le consultó a Wanda sobre qué va a hacer con sus pertenencias que están en Turquía, país donde reside el club donde juega su ex pareja. “Le pregunté cómo iba a hacer con todo lo que tenía en Turquía, esto por suerte está todo en Milán, y me dijo ‘la verdad que no tengo ni idea’, ella no tiene ganas de ir allá”, reveló ante las cámaras.