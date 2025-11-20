Pampita se jugó con un cambio de look que despertó suspiros en las redes sociales y marcó tendencia

La modelo se llevó las miradas en una gala con un particular look. Cómo se vistió su pareja.

Pampita Ardohain sorprendió en una la gala de Barón B a beneficio de Fundación Huésped , que tuvo lugar en el hipódromo de Palermo, portando un llamativo look al que la modela no tiene acostumbrado al mundo de la farándula pero volvió a dar muestra de la elegancia que le otorga cualquiera de las vestimentas o corte de pelo que implemente.

Durante la gala sorprendió con el pelo suelto y cortado por encima de los hombros generando una imagen particular en su estilo. Junto a la combinación la modelo optó por lucir un vestido ajustado plateado que destacó su figura.

Junto a él estuvo su pareja, el polista Martin Pepa con una vestimenta particular: traje completamente blanco con un moño color negro que sobresalía del look.

Pampita congeló 90 óvulos y sueña con ser madre una vez más

Pampita Ardohain sueña con volver a ser madre. Tiene todo preparado para poder gestionar en un futuro y tener un nuevo hijo según contó en diálogo con el streaming Olga. Allí también se refirió a la posibilidad de contraer un nuevo matrimonio con su actual pareja Martín Pepa.

"Creo que me tentaría si me lo proponen, si ya lo hice tantas veces, una más ya está...", reveló en su diálogo y sumó: "No sé, pero bueno, tampoco es algo que vaya a suceder en el corto plazo... que la vida me sorprenda".

En medio del diálogo con la conductora Nati Jota, reveló su deseo de tener un hijo fruto de su relación con el polista: "La respuesta es la misma, no sé, primero porque ya estoy grande, pero tengo óvulos guardados, podría hacerlo". A su vez, sumó: "Tengo como 90 óvulos guardados, me saqué muchas veces porque tenía miedo no quedar de vuelta, antes de tener a Anita, quería tener muchos guardados, no sé qué me agarró".

"Igual de cada 30, hay 4 o 5 que funcionan, debo tener 15 buenos, pero están ahí guardados, congelados", sumó y reveló: "Para Ana utilicé uno de todos esos. Estuve un año entero intentando y no pude, me pusieron inyecciones, de todo, hasta que usé uno de todos esos que tengo guardados".