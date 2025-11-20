La tajante decisión que podría tomar la justicia sobre la denuncia de Juanita Tinelli

El conductor y empresario se acercó a declarar en la causa de las amenazas que recibió su hija.

Finalmente Marcelo Tinelli se acercó a declarar en la causa de amenazas que recibió su hija, Juanita Tinelli : "Vengo a poner el pecho como padre", dijo el conductor televisivo .

"En el marco de la causa de la denuncia de Juanita Tinelli por haber recibido un llamado por supuesta amenaza, declaró de forma presencial Marcelo Tinelli. Fue en el día de ayer ante el fiscal Federico Taramelli pasadas las 14 horas en carácter de testigo durante 45 minutos", contó Mauro Szeta en Lape Club Social Informativo.

"Básicamente le dijo al fiscal que iba a 'poner el pecho como padre'. Confirmó que el día de los hechos, Juanita lo había llamado para contarle que había recibido una llamada con una amenaza y le dio el mismo relato de lo que había denunciado Juanita", contó el periodista.

image

Hay otros detalles que se contaron en el marco de la causa. "Claramente dijo que no tiene ni idea del origen de los protagonistas y la llamada", sostuvo Szeta en Lape Club Social.

Este jueves 20 de noviembre era la fecha de la pericia pero Juanita no entregó su celular. "Cuando no tenés el elemento pericial, la supuesta amenaza no tiene sustento y esto va camino al archivo", agregó el periodista. "No tengo miedo por mí", habría dicho Marcelo Tinelli ante la Justicia.

El nuevo drama en la vida de Marcelo Tinelli

Luego de que estallara el escándalo familiar que afectó a Marcelo Tinelli, se dieron a conocer una serie de detalles sobre el inesperado drama que estaba afectando al conductor en los últimos días. De acuerdo a lo que explicó el periodista Gustavo Mendez, el mediático estaría buscando una casa en el exclusivo country La Isla de Nordelta para alquilar, pero eso estaría siendo una tarea muy compleja.

image

Así fue como reveló que: “Marcelo Tinelli, de algún lado tiene dinero y está buscando casa en Nordelta para alquilar”, para luego asegurar que “nadie le quiere alquilar”. Continuó indicando: “Tinelli tiene un presupuesto de 10 mil dólares para alquilar por mes, y ofrece pagar el año adelantado”, para luego dar a conocer que: "no le quieren alquilar“.

Sobre los motivos de esta situación reveló que: "no quieren tener problemas“, siendo que el conductor querría pasar las fiestas en el country, luego irse de vacaciones a Saint Barth para posteriormente regresar y pasar el año allí“.

El periodista Juan Etchegoyen dio a conocer en Mitre Live, una serie comentarios que le hicieron desde comentario Carnaval Stream sobre el levantamiento del ciclo de Marcelo Tinelli. Así fue como reveló: “Marcelo decidió bajarse por todo lo que le está pasando en su vida y aprovecho a decirte que está todo mil puntos y no hay conflicto con él. Carnaval se portó bien y Marcelo no podía garantizar su presencia”.

marcelo-tinelli-portada.jpg

Además agregaron que: “Debido a esto se pasó todo para el año que viene. Juana Viale tomará el horario de los miércoles pero no es que viene a reemplazar a Tinelli, sino que adelantamos el programa de Juana para que venga después de Viviana pero Juana conduce un programa semanal y no dos”.