Wanda Nara contraataca y apunta a su exempleada a quien tilda de robarle "huevos de codorniz"

Wanda Nara sumó un nuevo escándalo en su vida privada. Esta vez, lejos de sus polémicas relaciones amorosas que tuvo durante su vida. Esta vez fue con Lucía Oliver , su exempleada, quien reclama una asuma de dinero que adeudaría la conductora televisiva y además plantearía ante la justicia que le pagaba en negro.

Yanina Latorre , periodista de espectáculos, mostró chat de Wanda donde le cuenta los motivos por los que decidió echarla del trabajo: “Se le viene algo grande. Ella estaba trabajando de cosas que no me gustaban y la eché“, dijo y sumó sobre la exsecretaria: ” Luli me robó, tengo todo para demostrarlo y ya presenté denuncia por extorsión porque hace rato viene haciéndolo. Me duplicó las tarjetas y el Santander me avisó “.

“ Me robó el auto, se iba de joda. Se llevaba fruta en la cartera ”, dijo y sumó por otra parte: “ Me robaba huevos de codorniz, que son mis favoritos ”.

Por otra parte el panelista de A la Tarde Santiago Sposato reveló un chat entre la exemplada y la empresaria donde le reclama un aumento salarial. “Yo no puedo tener un sueldo de 1.5 bruto, porque con lo que me queda en mano no me alcanza ni para pagarme el alquiler, que son 700 mil pesos”, le expresó Luli por chat a la empresaria, que respondió: “Yo entendí siempre bruto porque no me da por lo que yo facturo. La verdad, máximo, te lleva 6 horas por día. Quizás podés tener otra cosa, porque a veces ni te reclamo estar físicamente. Entiendo que en enero eso va a cambiar, pero por ahora”.

En la negociación Wanda le ofertó: “Yo más de esto, en estos momentos, no puedo pagarte. De 16 a 21 o de 15 a 20 puedo pagarte un millón y tenés la mañana libre. Avisame”. Ante esto Luli respondió: “Sí, por eso, pero entonces voy a tener que cumplir eso a partir de las 15 o 16, porque responder mensajes o hacer cosas con el celu desde las 8 de la mañana también es trabajar. Pero ahora no me puedo dormir, tengo que buscar otro laburo. Yo con un millón solo pago el alquiler, que encima ahora, el mes que viene, me lo ajustan”.

“Luli, yo encontré una persona. La verdad que necesito de martes a domingo y más disponibilidad. Tengo que reunirme, pero son prioridad las actividades del sábado y alguien full”, sentenció Wanda.

Johnny Depp confundió a Wanda Nara con una empleada de limpieza

La visita de Johnny Depp en Argentina generó un revuelo en Telefe y alimentó aún más la interna entre dos famosísimas conductoras. Es que el actor es muy amigo de Verónica Lozano y de su pareja “el Corcho” Rodriguez y por ello eligió su programa para una nota exclusiva.

Sin embago, la polémica llegó cuando Wanda Nara abandonó los estudios donde se grababa MasterChef Celebrity y corrió en busca de la foto con Depp. Lozano reconoció que no le gustó la forma en que la conductora del reality fue a encontrarse con el actor estadounidense.

La crítica llegó cuando Lozano fulminó a Wanda al asegurar que “la mata como su ego” ya que consideró que la foto era un palo directo para Mauro Icardi.

Más allá de la interna que generó entre ambas conductoras, un dato que se conoció en las ultimas horas es que Johnny Depp en ese encuentro con Wanda Nara no sabía absolutamente quién era y hasta creyó que se trataba de una empleada de limpieza.