Revelan que Wanda Nara mintió acerca de uno de los proyectos más importantes de su vida

Wanda Nara había anunciado que desde Netflix le habían propuesto un proyecto más que ambicioso: una serie sobre sobe su vida. Si bien al comienzo hubo cierta desconfianza, el rumor pegó fuerte y la propia modelo lo confirmó a través de sus voceros en el periodismo. Pero con el pasar de los meses, el supuesto proyecto no mostró avance alguno y este domingo fue desmentido categóricamente .

“Nos engañó otra vez a todos”, aseguró Nahuel Saa en Infama. “Cuando ella se abrió un Only Fans, anunció que se venía la serie sobre Wanda Nara con Netflix. ¿Hasta ahora vieron algún adelanto o anuncio? ¿La vieron el cartel que Netflix pone en Palermo?”, preguntó el panelista.

“Desde el riñón de Netflix me confirman que nunca, nunca, nunca, nunca estuvo en los planes de la plataforma hacer una biopic sobre Wanda. Ella inventó todo esto”, agregó Nahuel, dando por sentado que no hay ninguna producción basada en Wanda Nara en proceso. “¿Te acordás Marce cuando ella fue a Italia a los tribunales de Milán que ella hizo como una grabación con Lamborghini o no me acuerdo qué?”, recordó Gonzalo Sorbo, en referencia a que los rumores se acrecentaron mientras ella grababa un documental para MTV en Europa.

Pero fue Marcela Tauro la que dio un dato a tener en cuenta: “Me dijeron que estos días en los que Mauro tuvo a las nenas habría filmado algún documental con todo: la China, las niñas, los niños, los vecinos, todo”, dijo, y agregó: “Me dijeron que se viene una venganza”.

“Él se está mostrando mucho más ahora. Él tiene muchas ganas de hablar, muchas ganas de hablar, y me parece que, en ese documental, puede ser que hable. Puede ser que sea una serie o puede ser... A mí me dijeron que sería la estocada final”, cerró la conductora.

Esteban Mirol hundió a Wanda Nara y deslizó que hay favoritos en MasterChef Celebrity

El periodista Esteban Mirol no se fue del todo conforme con su paso por MasterChef Celebrity, el reality de cocina de la pantalla de Telefe. El también conductor quedó con la sensación de que su desempeño en las cocinas del reality había sido mejor de lo que reflejó su eliminación, y que no existían motivos suficientes para abandonar el certamen tan temprano.

Como todos los participantes que dejaron el certamen hasta el momento, el periodista se sentó ante las cámaras y dejó entrever algunas situaciones que no se vieron al aire, pero que le quedaron dando vueltas en la cabeza. En sus declaraciones, Mirol se mostró crítico ni más ni menos que de Wanda Nara, la conductora del reality.

"Wanda Nara no me quiere, pero a mí no me gusta", sentenció durante su entrevista con LAM. Luego, lanzó una fuerte acusación: "No me gustan las actitudes. No me gusta que una persona me discrimine por mi edad". El ex participante contó que hubo una situación puntual que lo habría hecho sentir maltratado. "Ella dijo que tenía miedo de que me pasara algo cuando iba al mercado a buscar las cosas", relató. Con ironía, replicó: "Le dije ‘te espero en la Reserva Ecológica para correr 8 kilómetros y no vas a poder correr ni 1’".

Mirol, quien se destacó en las primeras galas por su estilo tranquilo y sus platos clásicos, también apuntó contra algunos integrantes del jurado, aunque prefirió no dar nombres. "No me gustan algunos jurados", se limitó a decir, dejando ver que hubo decisiones que no le parecieron justas durante su paso por el certamen.

Embed - ARDEN LAS COCINAS DE MASTERCHEF. HABLA ESTEBAN MIROL: "Wanda Nara no me gusta"

Pese a las críticas, el periodista no cerró la puerta a una nueva oportunidad en el reality culinario. De hecho, aseguró que ya debería estar convocado para el repechaje: "Si no me invitan, hay algo atrás", lanzó, dejando la puerta abierta a la sospecha de favoritismos o conflictos internos.