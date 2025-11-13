Zaira Nara compró la casa del vecino para armar un super vestidor

La modelo reveló que planifica una importante obra en su casa y la lindera, también suya, para mejorar su trabajo.

Las hermanas Nara atraviesan un presente económico sólido que les permite transitar la actual etapa de sus vidas con lujos que no dejan de sorprender, incluso a otras personalidades destacadas del mundo de la farándula. Tanto Wanda como Zaira forjaron en torno a su figura una empresa que no para de facturar dinero en sus cuentas bancarias.

Tal es el nivel que sostienen en su vida cotidiana que Zaira Nara sorprendió en su visita al streaming Olga con una insólita revelación: “ Estoy haciendo un gran vestidor en una casa al lado de la mía ”, dijo y profundizó contando más detalles d la función que tendrá: “Va a ser como mi estudio camarín vestidor de producción”.

En los motivos expresos sobre la decisión que tomó dejó en claro que más allá de ser un lujo está pensado estrictamente a las comodidades que le brindará laboralmente. “La realidad es que yo trabajo el 90%, como te decía, desde mi casa, haciendo contenido, reuniones o trabajando con mis marcas y demás, y mi casa es mi casa, ¿no? De repente se está haciendo un guiso de lentejas y yo estoy haciendo un video de no sé qué”, contó.

“Por suerte, la casa de al lado de la mía, que yo siempre como que la tenía ahí, la pude comprar y voy a hacerme mi estudio”, contó y confesó que va a unir las dos casas: “Sí, porque son linderas. Las voy a unir”.

Wanda Nara se hartó y respondió al rumor de una fuerte pelea con La Joaqui

MasterChef Celebrity volvió recargado obteniendo un buen piso de espectadores diarios que le permiten un buen presente al canal de las pelotitas pero también con distintos conflictos internos que vienen generando fuertes rumores en el mundo del espectáculo. Principalmente por la figura de su conductora Wanda Nara quien suele ser el hilo conductor de los escándalos.

En las últimas horas la periodista Majo Martino se refirió en el programa Sálvese Quien Pueda (SQP), que conduce Yanina Latorre, a un escándalo que habría ocurrido en el estudio de grabación del certamen. En el mismo serían protagonistas Wanda y La Joaqui en medio de la despedida a Valentina Cervantes, pareja del jugador Enzo Fernández, quien le dijo adiós al certamen.

Según contó, el problema llegó en las palabras de despedida de la conductora para la participante donde comenzó a tener un mensaje autorreferencial recordando su vida como botinera. En ese momento, la cantante habría lanzado una frase desde el balcón del programa que generó una atención particular: "Mi amiga es buena pero no boluda, sabes".

El relato de Martino sostiene también que Wanda habría dicho dos veces: "Cuando habla la plata, calla la verdad. Como dice mi papá". Este cruce se da en un contexto donde Wanda le habría enviado un mensaje al futbolista de la Selección argentina, pareja de Cervantes.

Sin embargo más tarde Wanda citó en su cuenta de X (ex Twitter) el fragmento del programa donde cuentan la noticia y negó lo ocurrido: "Fake", escribió junto a un emoticon enviando un beso.