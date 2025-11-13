Mario Pergolini y Moria Casán, los elegidos de La China Suárez para romper el silencio

La actriz confirmó su participación en ambos programas luego del escándalo con Olga y Luzu.

No hay dudas de que la palabra de La China Suárez es la más buscada de los farándula. Lejos de Luzu y de Olga, la actriz que lanzará en las próximas semanas su nueva serie grabada en la cordillera neuquina, dará dos notas exclusivas con El Trece.

La primera será en el programa de Mario Pergolini en “Otro dia perdido” y aunque no está confirmada se cree que saldrá al aire el viernes 14. En tanto que la segunda y seguro que será la más polémica es con Moria Casán.

La diva fue la encargada de confirmar esta noticia en su programa “La Mañana con Moria” este jueves y anticipó que le preguntará de todo. La entrevista con Mo será el lunes 17 de noviembre a las 9 de la mañana.

El guiño de canal Trece a la China es un hecho ya que en más de una oportunidad la actriz ha sido la cara visible de cientos de novelas producidas por Adrián Suar.

La China bloqueó a los haters

La China Suárez no tiene paz y luego del escándalo que se generó en medio de su supuesta participación en Luzu, la actriz tomó una tajante decisión que impactó en sus redes sociales.

Cansada de las críticas y de los comentarios en su contra, Eugenia quiere poner paños fríos a su polémico paso por la Argentina y no banca ni un comentario hiriente y agresivo de los haters.

La actriz que protagoniza la serie “Hija de Fuego: la venganza de la bastarda” compartió una foto en un estudio de grabcaión y en medio del revuelo mediático optó por cerrar la publicación. Esto significa que los usuarios solo podrán darle “like” o repostear y no hacer comentarios.