Por cuántos millones Mario Pergolini negocia su continuidad en El trece

El conductor de Otro día perdido negocia su contrato para el 2026 y se filtró la suma millonaria que cobraría de continuar en el canal.

Mario Pergolini desembarcó en El Trece con su programa Otro dia perdido que marcó el regreso del conductor a la televisión. Si bien el ciclo comenzó con bajos niveles de rating ya que se enfrentó en el prime time a La Voz Argentina, supo posicionarse con el correr de las semanas.

El programa finalmente logró los números esperados sobre todo en Youtube y redes sociales y la continuidad para el 2026 es un hecho. Claro que todo dependerá de la aceptación de El Trece ante el millonario pedido del conductor.

Según trascendió en “El Run Run del Espectáculo” de Crónica, Pergolini pidió cobrar una millonaria cifra en dólares para renovar su contrato. “Se viene una renovación. La persona que va a hacer esta renovación se está llevando una renovación muy importante, más allá de la que tiene”, dijo Fernando Piaggio en el programa.

Pergolini 2

Su compañero de programa, Lío Pecoraro sumó un dato clave antes de revelar el nombre del conductor. “Él dijo “no sé si sigo” porque él vino y volvió para probar. Ahora pidió un porcentaje más lo que ya está cobrando”, agregó el conductor.

Fue así que el enigmático se resolvió cuando ambos revelaron que la estrella pidió “25 lucas verdes más” para firmar su contrato 2026. “100 lucas verdes por mes”, confirmaron.

En cuanto al programa continuará hasta diciembre de este año y luego se tomarán vacaciones para regresar recién en febrero o marzo del 2026. Tanto Agustín Rada Aristarán como Laila Ruth continuarán, según trascendió, en el ciclo.