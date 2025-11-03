Luego de 16 años, AC/DC regresa a la Argentina: fecha, lugar y cómo comprar las entradas

AC/DC , la legendaria banda australiana de hard rock formada por Angus Young, Brian Johnson, Stevie Young en guitarras, Matt Laug en batería y Chris Chaney en bajo, anunció su regresó a la Argentina luego de 16 años. El esperado recital será el 23 de marzo, en River. Las entradas estarán a la venta a partir del viernes 7 de noviembre a las 10, únicamente a través del portal web de All Access.

En las últimas semanas, circularon con fuerza los rumores de que AC/DC estaba planeando una gira por Sudamérica que incluiría paradas en Brasil, Argentina y Chile. Ante la posibilidad del regreso de la banda australiana, los fanáticos no demoraron en ilusionarse, sobre todo por la gran oleada de conciertos internacionales que se vivieron este año y que se anunciaron para el próximo.

Para terminar con el misterio, fue el productor cordobés José Palazzo quien abordó los rumores a través de su cuenta de Twitter. “Confirmado”, escribió citando otro posteo de la red social que hablaba sobre los rumores de que la legendaria banda llegaría a Sudamérica en 2026.

image

El tour tomó el nombre de su último disco, Power Up (2020), y marcó el regreso de Johnson a una gira larga. En 2016, el cantante fue reemplazado por el vocalista de Guns N’ Roses, Axl Rose, después de que tuviera que retirarse por problemas de audición. Ahora vuelve a liderar la banda gracias a avances tecnológicos en auriculares especiales.

La última vez que Angus Young y compañía estuvieron en la Argentina fue en 2009, con tres fechas en el Monumental. Los shows quedaron inmortalizados en el disco Live at River Plate, editado en 2012.

Megadeth también visitará la Argentina en 2026

Megadeth, la legendaria banda de trash metal, se despide de los escenarios de manera definitiva y confirma su último show en Argentina: será el 30 de abril de 2026, por el momento con Tecnópolis como sede confirmada, como parte de su gira mundial de despedida “THIS WAS OUR LIFE 2026”. Los datos sobre la venta de entradas para el show todavía no fueron revelados.

image

La noticia, confirmada en su sitio web oficial, llegó horas después de que la banda liderada por Dave Mustaine revelará en sus redes el listado de temas de lo que será su último disco. A través de sus redes revelaron la lista canciones de álbum de despedida llamado como la banda, el mismo estará disponible desde el 23 de Enero del 2026. El sencillo "Tipping Poing" fue el primer adelante y ya se puede escuchar en todas las plataformas.

"Hay tantos músicos que han llegado al final de su carrera, ya sea accidental o intencionalmente. La mayoría no logran irse en sus propios términos, y en esa situación me encuentro ahora mismo. He viajado por el mundo y he ganado millones y millones de fans y la parte más difícil de todo esto es decirles adiós", declaró Mustaine hace unos meses en un comunicado oficial que confirmó el fin de la banda.

"Estamos ansiosos por que escuchen este álbum y nos vean en la gira. Si alguna vez hubo un momento perfecto para lanzar un nuevo álbum, es ahora. Si alguna vez hubo un momento perfecto para dar la vuelta al mundo, es ahora. Este también es el momento perfecto para anunciarles que es nuestro último álbum de estudio. Hemos hecho muchos amigos a lo largo de los años y espero verlos a todos en nuestra gira mundial de despedida".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Megadeth/status/1983638517529059817&partner=&hide_thread=false The time is now. We've been perfecting this for you, and it's finally ready. Available January 23rd. pic.twitter.com/4FjLb6UsxF — Megadeth (@Megadeth) October 29, 2025

"No se enojen, no estén tristes, alégrense por todos nosotros, vengan a celebrar conmigo estos próximos años. Hemos hecho algo juntos realmente maravilloso y probablemente no vuelva a suceder. Empezamos un estilo musical, iniciamos una revolución, cambiamos el mundo de la guitarra y su forma de tocar, y cambiamos el mundo. Las bandas en las que toqué han influido en el mundo. Los quiero a todos por ello. Gracias por todo".