María Becerra reveló cuál es el país en el que nadie la conoce

La cantante que se prepara para sus dos shows de River reveló en una entrevista que disfruta del anonimato y que haría cualquier cosa para ser anónima.

María Becerra disfruta de su éxito mundial y mientras se prepara para brindar dos shows históricos en River, “La nena de Argentina” cruzó el Atlántico y desembarcó en España para ser parte de La Voz.

La cantante se luce en su paso por el reality junto a Sebastián Yatra y, en las últimas horas, participó de El Podcast del final de mes, conducido por Miki Núñez donde se refirió a la fama y a la exposición mediática que tiene en el mundo.

Las declaraciones de la cantante llamaron la atención sobre todo cuando se refirió al lugar del mundo donde no es conocida y elegiría viajar para ser “anónima”.

De cara a sus seguidores, María leyó en voz alta una pregunta inesperada: “¿cuánto pagarías por volver a ser anónima por un día? Por poder salir a la calle sin que nadie te reconozca”.

“Pagaría lo que sale un pasaje a Japón. Porque me voy a Japón y no me conoce nadie. Es tal cual. Es que es verdad, yo si quiero estar tranquila, me voy a esos lugares que no hablan mi idioma, que nadie me conoce y soy una persona normal”, contó para sorpresa de todos.

Embed - María Becerra: la nena de Argentina

María Becerra regresa a River Plate con un show 360°

María Becerra regresará a los escenarios para brindar uno de los shows más importantes de su carrera: será el próximo 12 y 13 de diciembre se presentará en el Estadio de River Plate, con una propuesta escénica de 360°.

Luego de hacer historia como la primera mujer argentina en presentarse en River, con dos funciones sold out en tiempo récord, María vuelve con su show más ambicioso hasta la fecha. Esta vez, ofrecerá una experiencia inmersiva 360°, pensada para conectar con su público desde todos los ángulos.

Luego de irrumpir en la pantalla chica con su papel en la serie "En el barro" de Netflix, la cantante de "Corazón vacío" no para de sorprender. En esta ocasión, el show que propone es un nuevo estilo, donde el escenario se ubica en el centro del recinto, para que sea totalmente rodeado por el público. Esto permite que los presentes tengan una vista panorámica del espectáculo.

El show será en el estadio River Plate y no es la primera vez que se presenta en ese estadio. El año pasado lo hizo con dos conciertos soldouts en tiempo récord que reunió a más de 130 mil personas. Sin embargo, el tercer show en River es completamente renovado y bajo un concepto 360. Esto significa que el público podrá ver el concierto desde todos los ángulos.