María Becerra deja de ser "La nena de Argentina" y se armó el escándalo

Luego de que en las últimas canciones no había utilizado el icónico título, ahora se conoce el verdadero motivo.

María Becerra perdió el nombre "La Nena de Argentina", su clásico latiguillo en sus canciones, y dejó de utilizarlo en su música hace un tiempo, algo que llenó de preocupación a sus fanáticos. Ahora, quedó confirmada la razón por la que la quilmeña tuvo que prescindir de este icónico título tras muchos años.

A raíz de un video viral de @estudiomarcario en TikTok, se reveló que la cantante no es la dueña de la marca registrada de "La Nena de Argentina". Al ingresar al sitio web oficial del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), se puede observar que José Mauricio Levy es quien posee el 100% de los derechos del término en las canciones, en recitales, en indumentaria y más.

Este hombre era el mánager de la artista, y según informó el portal Billboard Argentina, María Becerra y José Mauricio Levy partieron caminos el lunes 11 de noviembre de 2024. De esta manera, tiene sentido que la quilmeña haya optado por abandonar la utilización del término, ya que beneficia económicamente a él en lugar de a ella.

image

Y algo que puede preocupar mucho a María Becerra es que los vencimientos son dentro de mucho tiempo, ya que los dos primeros son el 29 de mayo de 2033, mientras que el tercero es el 14 de junio de 2034. Por eso, lo más probable es que tenga que negociar con Levy para recuperar el poder sobre La Nena de Argentina.

El inédito video de María Becerra y Valentina Zenere a los besos que sacudió las redes sociales

En el barro fue el esperado spin off de El Marginal que llega a Netflix con una mirada cruda sobre el universo carcelario femenino. Una historia propia, centrada en los vínculos, las tensiones y las distintas formas de resistencia que atraviesan las mujeres privadas de libertad.

La serie generó revuelo por una escena protagonizada por María Becerra, donde se la ve besándose apasionadamente con otra detenida, que era Valentina Zenere. En cuestión de minutos, el video se volvió viral, encendiendo las redes y alimentando las expectativas por el spin off.

image

La serie creada por Sebastián Ortega se desarrolla dentro del mismo universo narrativo que El Marginal, pero propone una historia propia, centrada en los vínculos, las tensiones y las distintas formas de resistencia que atraviesan las mujeres privadas de libertad.

En las primeras imágenes que dio a conocer Netflix, se vio una escena de María Becerra que se volvió viral en cuestión de minutos. Se trata de un paneo en el que aparece besándose apasionadamente con otra detenida.

Aunque no se sabe mucho acerca del personaje que tendrá que llevar adelante la cantante, los fans esperan que su participación sea en varios capítulos para aprovechar de la nueva faceta que eligió explorar María. Respecto al relato de la serie, se muestra cómo estas mujeres se unen en la adversidad y sin proponérselo se transforman en "Las embarradas", un grupo que desafía las normas internas y externas de la institución.