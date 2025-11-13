La serie turca prohibida para menores que es furor en Netflix y tiene solo 8 capítulos

En este artículo, te contamos todo sobre la serie turca prohibida para menores que puede verse en la pantalla de Netflix .

Mes a mes, la plataforma estadounidense de streaming Netflix incluye series y películas estreno. En su amplísimo catálogo, se presentan variadas singularidades: entre ellas, sobresale una serie turca prohibida para menores que es furor entre sus usuarios. En este artículo, te contamos todos los detalles acerca de esta producción que despertó revuelo y sensación en los televidentes.

Cabe recordar que, en el anteúltimo mes del año, Netflix estrenará –entre otras- la serie argentina en clave de comedia Envidiosa 3, cuya protagonista principal es la actriz Griselda Siciliani. Del elenco también formarán parte estrellas invitadas como Julieta Cardinali, Nicki Nicole y Sebastián Wainraich.

La familia Uysal es la miniserie turca prohibida para menores que es furor en la pantalla de Netflix . A tres años de su lanzamiento, este envío compuesto por ocho episodios se reveló atrapante y conquistó a la audiencia.

En su portal oficial, Netflix apunta sobre La familia Uysal: “Abrumado por una crisis existencial, un arquitecto –Oktay Uysal- empieza a vivir una doble vida como punk mientras los miembros de su familia experimentan sus propios conflictos”. Asimismo, resalta que el género de La familia Uysal oscila entre tópicos de índole "sarcástico, complejo e inusual".

El comienzo de La familia Uysal muestra a Oktay a punto de subir a un avión. Sin embargo, este se arrepiente y sale corriendo del aeropuerto, aunque nadie lo persigue. Este inicio marca que la insatisfacción con su vida se le hace intolerable. Por su parte, su esposa NIl dejó su trabajo cuando nació el primero de sus hijos y se dedicó a ser ama de casa. Sus reiterados intentos de volver al mercado laboral confirman que no es algo para nada sencillo para una mujer de casi 40 años.

Pronto en la trama de La familia Uysal, Oktay se da cuenta que una sola cosa consigue alegrarlo y devolverle el gusto por la vida: sus años de joven punk. De este modo, comienza a vivir una doble vida, que incluye campera con detalles de metal, botas de combate y un mohawk rojo.

Cabe recordar que, recientemente, Netflix actualizó los precios de sus diferentes planes o abonos. En noviembre de 2025, los aranceles mensuales son los siguientes:

Plan Básico: ARS 8.999 por mes.

Plan Estándar: ARS 14.999 por mes. Posibilidad de agregar 1 miembro extra por ARS 5.399 al mes.

Plan Premium: ARS 19.999 por mes. Permite agregar hasta 2 miembros extra, a ARS 5.399 cada uno.

En la facturación mensual correspondiente, los precios de Netflix están expresados en pesos, pero lo cierto es que el débito de la cuenta del usuario se realiza en dólares. A los valores mencionados más arriba ($8.999, $14.999 y $19.499), hay que agregarle el recargo de los impuestos que se aplican a los pagos con tarjetas de crédito en moneda extranjera.

Netflix informa que los miembros extra cuentan con su propia cuenta y contraseña, aunque el abono se paga desde la cuenta principal que los invita. La cantidad de cupos depende del plan contratado. Asimismo, a través de su Centro de Ayuda, Netflix les ofrece a sus clientes la posibilidad de obtener más información sobre sus distintos planes. Mediante dicho servicio, también es posible contactarse con la empresa vía email.