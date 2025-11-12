Envidiosa 3, cuenta regresiva para el estreno: cuándo se puede ver y cómo es el nuevo tráiler de Netflix

En este informe, te contamos todo lo que tenés que saber sobre Envidiosa 3 . ¿Cuándo es la fecha de estreno ? ¿Cómo es el nuevo tráiler de la tercera temporada que presentó Netflix?

En cierta ocasión, Griselda Siciliani -la actriz protagónica de Envidiosa - reflexionó sobre la serie en clave de comedia que se transformó en un éxito rotundo en la pantalla de Netflix: “No hay tantas series contando el mundo de una soltera de cuarenta sin hijos. Tampoco hay muchas historias donde el rol central sea una mujer”. En este artículo, te contamos todo lo que tenés que saber sobre Envidiosa 3 . ¿ Cuándo se estrena ? ¿Cómo es el nuevo tráiler de la tercera temporada que presentó Netflix?

Cabe recordar que la primera temporada de Envidiosa –que constó de 12 episodios- debutó en la pantalla de Netflix en septiembre de 2024. Apenas cuatro meses después –en febrero de 2025-, llegó el segundo envío, que incluyó 11 episodios.

La tercera temporada de Envidiosa se estrena el 19 de noviembre en la pantalla de Netflix, que presentó el nuevo tráiler de la serie argentina protagonizada por Griselda Siciliani.

En Envidiosa 3, Vicky (Griselda Siciliani), quien mantiene estable su relación con Matías –Esteban Lamothe-, se enfrenta a otros dilemas: la vida en pareja, los celos, la maternidad y la posibilidad de afianzarse profesionalmente en un entorno competitivo.

Cabe recordar que, en el inicio de la historia, el argumento de Envidiosa sitúa a Vicky como una mujer que envidia a sus amigas cada vez que se casan antes que ella. Es así como ella pretende cambiar su situación antes de cumplir los 40: le da un ultimátum a su novio de toda la vida: o se casan, o lo deja. Pero las cosas no salen como ella esperaba y es así como comienza un viaje de autodescubrimiento en tanto añora conocer un nuevo hombre para cumplir su sueño de casarse.

Recientemente, Siciliani se refirió al furor que causó Envidiosa en la pantalla de Netflix: “Yo supongo que todo tiene que ver con una combinación de cosas. El elenco es espectacular, soñado, igual que el guión. Pero siento que el éxito es una fórmula medio mágica, que si supiéramos cómo es, la haríamos siempre”. Entre risas, la actriz fue ácida en relación a su personaje: “Era un personaje de mierda y eso me pareció muy tentador. En la segunda temporada es más basura todavía, pero en la tercera siento que se convierte más en un pollito mojado”.

En la tercera entrega, el elenco de Envidiosa presenta a Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati, Bárbara Lombardo, Lorena Vega, Susana Pampín y Adrián Lakerman. Además, se suman estrellas invitadas como Julieta Cardinali, Nicki Nicole y Sebastián Wainraich. La aparición de Nicki Nicole, referente de la escena urbana, que ya acumula más de 1.600 millones de reproducciones y fue nominada en siete ocasiones a los Latin Grammy, le aporta aún más brillo a la saga.

Envidiosa_ Temporada 3 _ Tráiler oficial _ Netflix

Es oportuno recordar que, a pocos días de estrenarse su segunda temporada, Envidiosa se posicionó en el puesto número 1 del Top 10 semanal en Argentina, Chile, Costa Rica, Paraguay y Uruguay; y en el puesto número 8 del Top 10 de Netflix semanal global para series de habla no inglesa con 3.3 millones de visualizaciones en su primera semana. Además, formó parte del Top 10 semanal de Bolivia, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, El Salvador y Venezuela. ¿Arrasará nuevamente en Netflix?