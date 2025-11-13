Pampita defendió a la China Suárez y sorprendió con sus declaraciones

La modelo se refirió al escándalo de la China con los streaming al no llegar a un acuerdo para ser entrevistada para promocionar su serie.

La China Suárez quedó involucrada en un escándalo mediático luego de no poder llegar a un acuerdo en los streaming Luzu TV y Olga para poder llevar adelante una nota en el contexto de promoción de su nueva serie “Hija del fuego: la venganza de la bastarda”. Es que su vida privada es interesante, pero un tema sensible para indagar para la protagonista.

En medio de la polémica aparecieron distintas voces de la farándula que opinaron sobre el tema, como la modelo Pampita Ardohain quien fue contundente con sus palabras durante una entrevista para Los Profesionales de Siempre: “ Yo no hablo de la madre de los hermanos de mis hijos , ya lo saben. Lo han intentado mucho tiempo, pero ya saben que no piso el palito con eso ”.

En su relato sorprendió al defender a la actriz con su postura: “Yo también soy exigente a la hora de pedir algo en las notas. No voy a todos lados, me cuido mucho a mí y a mi intimidad . Sé qué cosas quiero habla r y qué cosas no”. A su vez, sumó: “Uno no le puede decir al conductor qué preguntar, pero hay temas de los que prefiero no hablar, son súper privados y no los hablo con todo el mundo. Son cosas que se hablan antes, se habla con el conductor. Hay ciertas reglas y códigos que se manejan ”.

Luego se refirió a cómo ve la posibilidad de cancelar una nota a horas de concretarla: “Yo nunca me bajé de una nota a horas de que se transmita, pero podría pasar si siento que me van a fallar en algo que pedí, porque prefiero no exponerme”.

Se reveló el escandaloso motivo por el que Paula Chaves no quiso entrevistar a la China Suárez

Con la cancelación de la visita de la China Suárez a Olga (y más temprano a Luzu TV), se suman nuevas polémicas a la escandalosa vida de la actriz. Y, ahora, Migue Granados blanqueó la trastienda de la fallida entrevista de Paula Chaves a Eugenia con motivo de su nueva ficción.

“Creo que la China y Paula comparten manager. Entonces, la primera idea de la nota a la China fue que se la haga Paula, según su prensa. Y Paula, la verdad que dijo que no". Ahí el dueño de Olga explicó las razones de la conductora: “Por una cuestión de que había que hablar del tema. O sea, no iba a hablar solo de la serie. Había que hablar del tema y la verdad que Paula no se quería meter a fogonear una pelea entre dos minas“.

“Eso fue lo que ella dijo y me parece que está bien. Y obviamente, por un lado decir, no. Esa es la explicación que ella nos dio y para mí estuvo re buena”, bancó Migue a Paula. “Como Laura Ubfal a decir que Olga era hincha de Wanda. Nosotros tiramos un tuit jodiendo como que la China estaba cancelada, porque no vino. Fue un chiste. Cuando eso excedió a nuestros seguidores que entendieron el chiste, borramos el tweet porque ya estaban bardeando la mina", siguió.

“Me llamó la China y me dijo, ¿tenemos buena onda o no? Sí, claro. Porque ella vino muchas veces. Hace poco grabé una serie que está mi mujer ahí. Cero drama con la China". Al final, Migue Granados se mostró conforme con su decisión de haber desistido de la entrevista a la China Suárez, en pleno escándalo con Wanda Nara por Mauro Icardi: “A nosotros cuando hay quilombo, no nos sirve”.

Por qué Paula Chaves se distanció de la China Suárez

Paula Chaves decidió ponerle fin a las especulaciones y habló sobre su vínculo actual con la China Suárez, luego de que durante los últimos años se hablara de un fuerte distanciamiento entre ambas.

En una nota que dio a LAM, la modelo y conductora respondió sin vueltas cuando le preguntaron si seguía en contacto con la actriz: “Se rompió la cotidianeidad, no el vínculo. A veces pasa que en la vida te vas alejándote de personas, o mismo por el día a día, los chicos, las rutinas, el colegio. Nunca pasó nada en concreto, sino que simplemente la relación se fue enfriando”.

En otro tramo de la charla, Chaves -que dejó en claro que no tendría problema de entrevistar a la actriz- también se refirió al revuelo que se generó por la supuesta negativa de Nico Occhiato a entrevistar a la China en su programa de streaming por LUZU TV: “Opinar sobre cosas que de verdad no sé si son ciertas, no me parece. No sé si fue cierto que Nico la rechazó, entonces no me quiero subir a algo que no tengo ni idea y no puedo opinar”, cerró Paula, de manera contundente.